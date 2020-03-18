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主計總長：疫情若影響延長到7月 今年經濟仍可保二

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

新冠肺炎疫情走勢驚險，主計總處之前已下修台灣今年GDP為2.37%，全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit昨日更下修台灣今年經濟成長率到1%，主計總長朱澤民今（18）日表示，當初是以疫情影響三個月，若是影響延長到六個月（即7月），則對GDP影響0.6~0.9個百分點，將下修到2.2%，保二沒問題。

對此藍委批評朱太樂觀，認為很高機率不到2%，建議主計總處最好趕快修正。

對於立委追問疫情是否會影響到8月以後？朱澤民多次回應，他不敢評估疫情，「不然陳時中會罵我，用傳染病防治法處罰我300萬元」。

林德福指央行總裁楊金龍對今年經濟成長率保二不樂觀，兩人是否不同調？朱澤民表示，尊重楊總裁看法，但主計總處是有考慮政府的1,000億紓困預算，「楊總裁是否考慮我會向他請教。」

立法院財政委員會今日邀請主計總處、審計部業務報告並備詢，立委關切焦點都在疫情對台灣經濟成長率衝擊程度。

朱澤民表示，IHS Markit昨日下修2020年全球經濟成長率到0.7%、台灣也下修到1.0%、美國-0.2%、中國大陸3.9%、南韓0.2%、新加坡-1.0%，台灣相對還是好的，不過，他認為台灣今年GDP不會到只剩1%。

立委林德福、賴士葆、曾銘宗等人質詢，美國總統川普認為疫情可能到8月，英國更認為會燒到明年春天，目前各產業都受到嚴重衝擊。

吳秉叡表示，今日中國大陸媒體都稱今年第1季經濟成長-9%，甚至有人說會-13%，加上台灣這幾天發展，主計總處估計是否會大幅修正？

朱澤民表示，主計總處之前估台灣今年2.37%，是假設疫情影響三個月為前提，因此後續是否下調，要看疫情長短，若再長會低一些，若再延長影響到六個月（7月），則對GDP影響是 0.6-0.9個百分點。但因為台灣目前編列600億再加400億的紓困經費，約會增加0.37個百分點，因此他估最高不會降低0.5個百分點，整體估2.2%，保二應該沒有問題，但這是內部估計，尚未經過國民所得評審會審查。

朱澤民表示，主計總處4月30日會將第1季概估，因為已接近實際，若以以目前1、2月數據，與原先預估沒有差很多，5月時會重新根據疫情評估。曾銘宗表示，如果疫情衝擊到7月以後，會不會再下修？朱澤民表示，要看內需表現，因為這段期間網路電子商務成長三成，且生產面已形成。

賴士葆、曾銘宗都質疑朱澤民保二太樂觀，「那有連美國都是負成長，只有台灣最勇？要不要打賭？最好趕快修正啦，很高機率不到2%」。曾銘宗表示，若疫情燒到第4季，幾乎保二不可能，問朱澤民是否同意？朱澤民表示，尊重委員看法，但疫情他無法預估。

林德福進一步詢問，台灣會不會像美國出現系統風險？朱澤民表示，以目前應變情況要看消費及出口，但台灣到2月，出口還有九個百分點成長，投資也較去年同期增加，政府一直在擴張支出，他有信心。

曾銘宗質詢，台灣目前是否已進入衰退期？朱澤民表示，很難說是衰退期，因為投資不錯，只能說是在一個比較緩慢成長，但未走向下跌趨勢，因為以季成長來看，目前並沒有季成長率往下走。

疫情 朱澤民 曾銘宗

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