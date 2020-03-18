立委譏紓困經費不夠 主計總長：牛車輪慢慢也會走到

各國都祭出鉅額紓困經費降低疫情衝擊，朝野立委今（18）日都質疑台灣只有600億不夠，藍委賴士葆指美國編列8,500億美元（26兆元）是台灣260倍，歐盟10幾兆，台灣600億好像是「牛車輪」，連綠委莊瑞雄都說，台灣只有600億，他這幾天出去都被人家笑，尤其振興券只有20億，很像「鼻屎」。

主計總長朱澤民回應「牛車輪慢慢也會走到」，他表示，除了600億元特別預算，還有非營業基金總共1000億元，占GDP比重高於0.5個百分點，未來也會加強執行公共建設及前瞻預算；經立委追問後，朱澤民鬆口，若執行後仍有需求，會再繼續規畫投入費用。

吳秉叡在立院財政委員會質詢，政府雖對疫情編列1000億元費是不夠的，雖然主計總處報告指出電商及網購平台熱絡，但經濟成長率不像外面那麼樂，實體店面及餐飲交通都受很大衝擊，「我不像你那麼樂觀」。

朱澤民表示，除了特別預算600億，還有另外的400億是非營業基金，讓金額擴大，緦共1000億，未來這些預算將加速或提前執行，提高經濟需求，讓經濟不要降太多。主要是讓第1季經濟支出投資及出口不要太受影響，延緩經濟可能下跌的情況，

賴士葆表示，特別預算是編到6月，台灣原控制很好，但最近境外移入很多，川普都說疫情持續到8月，英國說到明年，美國撒下8,500億美金，歐盟撒4,000億美金，全全世界都是疫區，陳時中部長剛宣布，所有從無論本國外國只要出國都要先隔離14天，一定影響經濟活動，特別預算1,000億元，台灣好像是牛車輪，

朱澤民回答，牛車輪慢慢也會走到，如果疫情控制的好，防疫預算就沒那麼多，防疫預算中的190億有45億是準備可以用。

綠委莊瑞雄表示，台灣只編600億，他這幾天出去都被人家笑，尤其振興券只有20億，很像鼻屎，與觀光業每月損失240億相比是杯水車薪。原本都是講第1季衝擊，但川普弄了25兆元，規模超過金融海嘯規模。當初編600億元就認為太保守，因為碰到這種疫情，股市及全世界都國有經濟都會遞延，只要其中一個發生都很慘，何況全部都發生。他問，主計總處會不會擔心通縮？

朱澤民表示，600億是當時的狀況，目前加400億總計1,000億元，原本是「以緩濟急」，有些公共支出、營業基金及公營事業可加速執行，非營業基金如就業安定基金及農村再生基金等都有經費，讓公共支出刺激景氣。

由於不分朝野立委都要求政府再加碼，朱澤民表示，未來會盤整各部會狀況，若執行完有需求會再繼續投入，或是疫情仍無法控制，會想法再增加， 提高經濟需求。