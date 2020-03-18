快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

立委譏紓困經費不夠 主計總長：牛車輪慢慢也會走到

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

各國都祭出鉅額紓困經費降低疫情衝擊，朝野立委今（18）日都質疑台灣只有600億不夠，藍委賴士葆指美國編列8,500億美元（26兆元）是台灣260倍，歐盟10幾兆，台灣600億好像是「牛車輪」，連綠委莊瑞雄都說，台灣只有600億，他這幾天出去都被人家笑，尤其振興券只有20億，很像「鼻屎」。

主計總長朱澤民回應「牛車輪慢慢也會走到」，他表示，除了600億元特別預算，還有非營業基金總共1000億元，占GDP比重高於0.5個百分點，未來也會加強執行公共建設及前瞻預算；經立委追問後，朱澤民鬆口，若執行後仍有需求，會再繼續規畫投入費用。

吳秉叡在立院財政委員會質詢，政府雖對疫情編列1000億元費是不夠的，雖然主計總處報告指出電商及網購平台熱絡，但經濟成長率不像外面那麼樂，實體店面及餐飲交通都受很大衝擊，「我不像你那麼樂觀」。

朱澤民表示，除了特別預算600億，還有另外的400億是非營業基金，讓金額擴大，緦共1000億，未來這些預算將加速或提前執行，提高經濟需求，讓經濟不要降太多。主要是讓第1季經濟支出投資及出口不要太受影響，延緩經濟可能下跌的情況，

賴士葆表示，特別預算是編到6月，台灣原控制很好，但最近境外移入很多，川普都說疫情持續到8月，英國說到明年，美國撒下8,500億美金，歐盟撒4,000億美金，全全世界都是疫區，陳時中部長剛宣布，所有從無論本國外國只要出國都要先隔離14天，一定影響經濟活動，特別預算1,000億元，台灣好像是牛車輪，

朱澤民回答，牛車輪慢慢也會走到，如果疫情控制的好，防疫預算就沒那麼多，防疫預算中的190億有45億是準備可以用。

綠委莊瑞雄表示，台灣只編600億，他這幾天出去都被人家笑，尤其振興券只有20億，很像鼻屎，與觀光業每月損失240億相比是杯水車薪。原本都是講第1季衝擊，但川普弄了25兆元，規模超過金融海嘯規模。當初編600億元就認為太保守，因為碰到這種疫情，股市及全世界都國有經濟都會遞延，只要其中一個發生都很慘，何況全部都發生。他問，主計總處會不會擔心通縮？

朱澤民表示，600億是當時的狀況，目前加400億總計1,000億元，原本是「以緩濟急」，有些公共支出、營業基金及公營事業可加速執行，非營業基金如就業安定基金及農村再生基金等都有經費，讓公共支出刺激景氣。

由於不分朝野立委都要求政府再加碼，朱澤民表示，未來會盤整各部會狀況，若執行完有需求會再繼續投入，或是疫情仍無法控制，會想法再增加， 提高經濟需求。

疫情 朱澤民

延伸閱讀

疫情持續到6月底 主計長：台灣GDP會下修 但可保二

千億資金投入抗疫 主計長估經濟成長率可保2

紓困特別預算 沈榮津：專款專用

國際機構下修台經濟成長率 主計長：600億紓困若執行可保2

相關新聞

疫情持續到6月底 主計長：台灣GDP會下修 但可保二

立法院財委會今請主計總處進行業務報告，多名立委關注新冠肺炎疫情持續擴散，影響時間恐更長，台灣GDP成長率恐不「保二」。主...

台灣「鎖國」了 沈榮津：高科技產業可透過視訊替代

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日上午宣布，明天起我國全面限制外國人入境，等同於鎖國。對...

4月新電價下午拍板 沈榮津：國人期待維持不動

經濟部今（18）日下午召開「電價費率審議會」，拍板定案4月1日的新電價。但，此時正值新冠肺炎延燒之際，重創國內經濟，經濟...

中火案國、民兩黨鬥爭？ 民眾黨：支持綠能

台中中火案引發行政院與地方首長互批，台中生煤自治條例在台中市前市長林佳龍任內制定，現任市長盧秀燕沿用，但如今行政院卻宣告...

國營事業前2月獲利出爐 台電虧44億元

國營事業公布今年前2月稅前盈餘，台電虧損新台幣44.86億元，主因目前非夏月電價，加上台電配合政府政策，持續「增氣減煤」...

生煤條例林佳龍任內制定 民眾黨批：藍綠換位置換腦袋

行政院日前宣告台中生煤自治條例部分條文無效，引爭議，台中市長盧秀燕則揚言聲請釋憲。民眾黨立委蔡壁如今天質疑，國、民兩黨利...

法人：供需失衡加劇 油價短期難有起色

北海布蘭特原油跌至每桶32美元，美國西德州原油跌至30美元以下，年初至今兩者跌幅為49%與48.4%，法人認為，全球原油...

千億資金投入抗疫 主計長估經濟成長率可保2

新冠肺炎疫情延燒，全球經濟前景蒙塵，不過主計總處主計長朱澤民今天表示，政府已前後投入新台幣千億元，延緩經濟可能下滑的情況...

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

新冠肺炎防疫成果讓台灣贏得國際讚賞，但相較於防疫的效率，台灣人薪資停滯不前的現狀令人深思。中研院人文社會科學研究中心兼任...

名家觀點／寬鬆不是救市萬靈丹

新冠肺炎疫情持續在歐美地區延燒，並已成為「全球大流行」；美股在短短幾個交易日中急速崩跌並多次觸發熔斷機制。美股在一個月內波段跌幅已超過20%，急速墜入熊市；連帶歐亞股市也跟著跳水，投資人哀鴻遍野。然而，大家憂心的是，除了疫情仍未獲控制，股市巨幅震盪外，就是供應鏈面臨斷鏈危機，企業將倒閉四起、失業率驟升、消費與投資活動大幅下降、全球經濟衰退。但令人狐疑的是，降息及量化寬鬆（QE）會再成為救市的萬靈丹？

台灣經濟困局 尋找「失去的左眼」

新冠肺炎防疫成果讓台灣贏得國際讚賞，但相較於防疫的效率，台灣人薪資停滯不前的現狀卻值得深思。中研院人文社會科學研究中心兼任研究員瞿宛文在新書「台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展」指出，民主轉型一直被認為是台灣社會巨大的成就，卻也可能是造成台灣經濟困局的關鍵原因。

工業用電 前二月逆勢增

新冠肺炎疫情在全球延燒，近期股市信心低迷，產業狀況也不明朗。根據台電公布今年前二月產業用電狀況，即使工作天數增加，但服務業用電量僅微增0.25%，未達常態用電規模；不過，工業用電不畏疫情，逆勢成長5.7%。經濟部次長曾文生表示，製造業短期產業受惠轉單，長期仍有隱憂。

熱門新聞

長榮也受不了！跟進華航今起開放無薪專案事假申請

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

金融業挺進台股 可挹注資金高達8兆元

新冠肺炎重創投資者信心 孫大千建議政府降息和減稅

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

歐美疫情全淪陷 我國金融業曝險逾13兆元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。