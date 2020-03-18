4月新電價下午拍板 沈榮津：國人期待維持不動

經濟部今（18）日下午召開「電價費率審議會」，拍板定案4月1日的新電價。但，此時正值新冠肺炎延燒之際，重創國內經濟，經濟部長沈榮津上午表示，現階段國人期待維持不去動它，以減輕人民的負擔。

外傳經濟部已定調由於新冠肺炎疫情衝擊國內經濟成長，預估這次電價會繼續凍漲，維持每度2.6253元，創下「四連凍」新紀錄。

沈榮津表示，如果以現在國際燃料價格的發展趨勢，4月電價不調漲是有空間，畢竟減輕人民和工商企業界壓力是好事，但也必須平衡照顧民生、穩定物價、節約能源三大電價審定原則。

但，沈榮津也強調，有關電價調整主要取決於燃料成本，一切交由電價費率審議會討論後定案。

經濟部說，依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為一年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制，台電公司依電價公式估算的電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，決議最終電價調整結果。