台灣「鎖國」了 沈榮津：高科技產業可透過視訊替代

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日上午宣布，明天起我國全面限制外國人入境，等同於鎖國。對此，經濟部長沈榮津表示，鎖國之後直接衝擊工商活動，但目前來說，高科技產業可以透過視訊，作為過渡時期的替代方式，應該是可以克服的。

沈榮津指出，關於鎖國新政策這是屬於全球性的，大家心理上都已有所準備，目前評估業者們可以透過AI線上即時掌握。

但，現在新冠肺炎已經延燒到歐美，沈榮津表示，對產業界的衝擊，也已經從供應鏈衝擊到消費端，需要更嚴肅來面對。

此外，針對新冠肺炎疫情持續擴散，影響時間恐更長，台灣GDP成長率恐不「保二」，沈榮津也表示，這確實是嚴峻的挑戰，這是事實。