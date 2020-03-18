疫情持續到6月底 主計長：台灣GDP會下修但可保二

立法院財委會今請主計總處進行業務報告，多名立委關注新冠肺炎疫情持續擴散，影響時間恐更長，台灣GDP成長率恐不「保二」。主計長朱澤民表示，若疫情延續6個月，也就是從1月下旬到6月底，經濟成長率預估會下修到2.2%，但考量千億預算後，台灣經濟成長率仍然可以保二。

主計處日前預估台灣經濟成長率，以疫情發生一季的情況下，也就是疫情到四月結束，經濟成長率約2.37%。立委吳秉叡質詢時表示，中國第一季經濟成長出爐是負9%，台灣是否要再下修GDP？朱澤民表示，根據昨晚IHS最新估計，全球經濟成長率下降到0.7%，甚至美國到負0.2，大陸到3.9%，並預測台灣會下修1.1個百分點到全年只有1.0%成長。

但朱澤民表示，IHS沒有掌握到台灣的情況，政府有提出600億預算，上禮拜又提出400億支出，「台灣經濟成長率不會像IHS預估的只有1.0%成長。」

立委林德福與賴士葆質詢時皆表示，美國總統川普預估疫情會持續到8月，甚至可能更久，台灣卻仍然不下修經濟成長率？朱澤民表示，4月30日會公布第一季概估，目前第一、二月資料來看與原來資料沒有差很多，國內的消費與出口會受影響，目前到二月出口還是有實質成長9%，投資比去年增加，政府也一直在擴充支出。

朱澤民表示，若疫情持續6個月，也就是到6月底前疫情結束，對GDP影響0.6%到0.9%，但600億預算會增加GDP成長到0.37%，預估經濟成長率仍然會保二。

但央行總裁楊金龍認為台灣經濟成長率不會保二，朱澤民也表示：「我尊重楊總裁的說法，但我們有考慮到600億預算加400億支出的情況。」

立委曾銘宗則指出，主計處預估疫情在六月前控制住經濟成長可以保二，但若疫情燒到七月以後，台灣GDP就無法保二？朱澤民說：「我尊重委員的說法，但疫情會不會到這麼久還不知道。」

曾銘宗繼續詢問，美國景氣已經走向衰退，台灣景氣是否也走向衰退？朱澤民表示，很難說現在台灣景氣走向衰退，因為國內投資還很不錯，只能說是緩慢成長，沒有走向下的趨勢，季的成長率除一月之外，還沒有負的成長。

曾銘宗質疑，若疫情燒到八月，美國都認為會步向蕭條，台灣有這麼強嗎？朱澤民回應：「疫情燒到8月都是假定，那是太長的假定，目前主計處沒有做這種假定，我們是逐季預估。」曾銘宗則砲轟朱澤民：「主計處要做好短中長期三種假設，不要等事後資料。」