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台灣為何防疫強薪資卻停滯 中研院學者認為是這原因

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
新書「台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展」。圖/聯經提供
新書「台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展」。圖/聯經提供

新冠肺炎防疫成果讓台灣贏得國際讚賞，但相較於防疫的效率，台灣人薪資停滯不前的現狀令人深思。中研院人文社會科學研究中心兼任研究員瞿宛文，在新書「台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展」中指出，民主轉型一直被認為是台灣社會巨大的成就，卻也可能是造成台灣經濟困局的關鍵原因。

近年來台灣經濟困局的各個層面，包括投資不振、資金過剩、升級滯後、薪資停滯，以及兩岸政治經濟的難局等。瞿宛文分析，這些困境主要源於發展策略錯誤及政策缺失，而政策的失誤又跟民主轉型密切相關。

瞿宛文指出，台灣有一長期困境—「共識難以形成」；加上選舉週期短暫，經濟政策短期化、口號化、媚俗化，導致早年以長期整體經濟發展為主導的體制共識逐漸被削弱。

瞿宛文分析，台灣戰後初期成長所依賴的發展型國家模式包括：執政者堅定支持經濟發展，經建官僚具能力與自主性，以整體發展為優先目標等。但在民主轉型的過程中，此一發展模式未能成功轉型。

轉型未能成功的問題包括: 政策目標未能成功折衝發展與其他考量；政策趨向短期民粹化，缺乏追求整體發展的共識；主導思潮改尊新自由主義、否定發展為先等。此外，強調打造台灣新國族卻與經濟現實相背離，導致缺乏前瞻性發展策略與願景。

若將南韓民主轉型的經驗與台灣比較，瞿宛文認為，南韓民主化過程遠較台灣激烈，然而各黨派在國家認同上並無不同，歷任總統皆持續施行前後一貫的產業政策，其產業升級、經濟成長方面的成績，清楚優於台灣。此外，南韓社會左翼較能發揮制衡作用，帶來反省與再生的力量、推動社會進步。台灣卻因認同的分裂而缺乏發展共識，難以進行協調往前進步。

瞿宛文認為，台灣經濟如今是在「高速透支以往奠立的基礎」，需要一種「超越」而非「否定」以往傳統經濟發展的發展觀，且需尋回「失去的左眼」—即社會中穩定的左翼制衡監督力量，社會才能平衡發展。而兩岸關係也是不可迴避的關鍵挑戰。

南韓 薪資

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