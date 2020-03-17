疫情相較金融海嘯 航空慘幸金融佳

新冠肺炎造成的全球經濟衝擊，與2008年的金融風暴相比哪個更嚴重？在航空和石油產業方面，受創甚於金融海嘯，特別是石油業受到沙烏地阿拉伯油價戰爭的打擊，油價慘跌。但商業諮詢機構IHS Markit的執行董事強森指出，現今金融業的體質比2008年健全，國際貿易也有機會在疫情過後快速復甦。

航空、石油受創嚴重

2008年的金融海嘯造成百萬人失業，消費者支出大幅滑落，隔年全球生產更下降1.8%。《德國之聲》指出，目前橫跨6大洲的新冠肺炎疫情，使得上百萬人被迫待在家中，因「世界工廠」中國的停工，全球供應鏈也陷入斷鏈危機。在這兩起事件當中，各個產業的受創程度有所不同。

此次早在疫情爆發之前，航空業已陷入價格競爭的紅海當中，《德國之聲》指出，在疫情爆發後更是雪上加霜。英國航空的執行長克魯茲認為，疫情對航空業的衝擊更甚於911、SARS和金融海嘯。航空顧問業Flightglobal Ascend的首席顧問莫里斯表示，連財務體質佳的德航都開口要求政府協助，他擔憂很多航空公司撐不過今年。

石油產業也好不到哪裡去，受到旅遊禁令、停工等衝擊，《彭博》預估，全球石油需求減少的幅度可能甚於金融海嘯時的一天減少100萬桶。沙烏地阿拉伯發動的油價戰爭，則讓市場上充斥沒人買的便宜石油。能源調研機構JBC Energy的分析師勒克斯指出，金融海嘯只造成需求面的衝擊，疫情和油價戰爭則是供給和需求的雙重打擊。

金融業較健全

不過，好消息是金融業比起金融海嘯時更加健全。商業諮詢機構IHS Markit的執行董事強森表示，美國的金融業現正擁有充裕的資金，非金融企業的公司債規模也不如2008年。但歐洲各國的國債可能會發生違約風險，如疫情最嚴重的義大利目前共有4,460億歐元的債務。

此外，國際貿易的衝擊可能也沒有金融海嘯時來得嚴重，基爾世界經濟研究所的庫斯指出，即使疫情造成生產的停滯，由於企業的資本存量沒有太大問題，在疫情過後應可以快速復工，屆時國際貿易也可以恢復過去的熱絡。

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