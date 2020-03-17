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夜市券總回收率逾七成 商機效益超過11億
經濟部表示，去年配合「擴大國旅秋冬遊」發送200元夜市券，自去年9月16日上路到今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。據統計，夜市券總計發放1033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6%，估計創造超過11億元的夜市商機，且若非疫情影響，回收率應會更高。
經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，夜市券到今年2月底截止使用，經統計，最終總回收率達到72.6%。根據觀光局調查，過去國人旅遊時，前往夜市的比率大約一成，是過去的7倍。
夜市券搭配交通部觀光局「擴大秋冬旅遊方案」的國旅加碼方案，目的引導國旅人潮在地住宿、在地消費。中辦表示，各區回收狀況，北區179萬張、占23.9%，中區137萬張、占18.3%，南區260萬張、占34.7%，東區174萬張、占23.1%，夜市攤商表示，業績上升了二到四成，讓攤商十分有感。
郭坤明指出，這顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。
據中辦統計，夜市券回收率最高的前5名夜市依序是花蓮東大門夜市、臺南花園夜市、高雄六合夜市、臺中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。
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