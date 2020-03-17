快訊

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市券總回收率逾七成 商機效益超過11億

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
經濟部表示，去年配合「擴大國旅秋冬遊」發送200元夜市券，自去年9月16日上路到今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。 聯合報系資料照片
經濟部表示，去年配合「擴大國旅秋冬遊」發送200元夜市券，自去年9月16日上路到今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。 聯合報系資料照片

經濟部表示，去年配合「擴大國旅秋冬遊」發送200元夜市券，自去年9月16日上路到今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。據統計，夜市券總計發放1033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6%，估計創造超過11億元的夜市商機，且若非疫情影響，回收率應會更高。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，夜市券到今年2月底截止使用，經統計，最終總回收率達到72.6%。根據觀光局調查，過去國人旅遊時，前往夜市的比率大約一成，是過去的7倍。

夜市券搭配交通部觀光局「擴大秋冬旅遊方案」的國旅加碼方案，目的引導國旅人潮在地住宿、在地消費。中辦表示，各區回收狀況，北區179萬張、占23.9%，中區137萬張、占18.3%，南區260萬張、占34.7%，東區174萬張、占23.1%，夜市攤商表示，業績上升了二到四成，讓攤商十分有感。

郭坤明指出，這顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。

據中辦統計，夜市券回收率最高的前5名夜市依序是花蓮東大門夜市、臺南花園夜市、高雄六合夜市、臺中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。

據統計，夜市券各區回收狀況，北區179萬張、占23.9%，中區137萬張、占18.3%，南區260萬張、占34.7%，東區174萬張、占23.1%，以南區最多。圖／經濟部中部辦公室提供
據統計，夜市券各區回收狀況，北區179萬張、占23.9%，中區137萬張、占18.3%，南區260萬張、占34.7%，東區174萬張、占23.1%，以南區最多。圖／經濟部中部辦公室提供

夜市 夜市抵用券 觀光 經濟部

延伸閱讀

觀光局：通過21個公協會轉型培訓補助申請案

中火議題上升到「違憲」 經濟部向盧秀燕「誠懇解釋」

綠委爭取 下周二開始配送民營市場防疫口罩

高雄崗山之眼休園到3月30日 觀光局：為檢修維護鋼索

相關新聞

專法上路七個月 境外資金匯回申請721億元

境外資金匯回專法去年8月15日上路，財政部統計至3月14日止，共277件申請、申請金額721億元，較上月統計增加逾百億，...

避免跨境移動 勞部：移工取消返國 補償機票費

印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國將於後天(19日)提升旅遊疫情建議至第3級警告，但只要在今(17日)下午4點後登機入...

夜市券總回收率逾七成 商機效益超過11億

經濟部表示，去年配合「擴大國旅秋冬遊」發送200元夜市券，自去年9月16日上路到今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。據統計，夜市券總計發放...

疫情衝擊產業確保生計 蘇貞昌：勞工在政府在

新冠肺炎疫情衝擊各產業，連帶影響勞工生計；行政院長蘇貞昌今天強調，勞動部已提出相關因應作為，他要闡明政府的態度，就是「勞...

混凝土價格直逼十年高 公會理事長劉福財駁暴利說

國內預拌混凝土價格持續墊高，直逼十年高峰。對此，台灣區預拌混凝土工業同業公會理事長劉福財強調，這是轉嫁成本，因為包括砂石...

雇主可限員工出國？勞動部：若危及營運勞工有附隨義務

新冠肺炎疫情延燒全球，近日新增多例境外移入確診個案，許多事業單位也紛紛要求員工出國前應報備，對此，勞動部次長劉士豪表示，...

勞部擴大補助企業辦紓壓課、設臨時照顧空間

新冠肺炎疫情延燒全球，衝擊產業，勞動部今公告擴大補助企業「推動工作生活平衡措施」，包括提高員工關懷課、紓壓課程補助費；舉...

威剛本業成果可期 運彩表現無虞

記憶體模組廠威剛（3260）表示，今年本業營運成果如期增溫，且第1季營運呈現逐月走高，獲利表現將較去年同期及上季都呈現雙...

許舒博：我紓困預算遠低於港日韓

商總副理事長許舒博昨天出席經濟部座談會，許舒博認為，行政院編列紓困預算六百億元，遠低於新加坡、香港、日本、南韓、美國等，建議應超前佈署，並新增四百億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業。

農民退休金 繳35年月領2.6萬

農委會爭議多時的農民退休制度將定案。根據農委會規畫，除了既有老農津貼不變，每四年仍依消費者指數(ＣＰＩ)調整外，另新增農民退休儲金，農民每月提繳多少，農委會就相對提撥多少，退休儲金加總最高可提繳百分之十二，愈早繳、提撥愈多，退休後領的也愈多，草案最快下周送行政院討論，預計本會期可送立法院審議。

內需重傷 3,835人放無薪假

勞動部昨（16）發布最新減班休息（無薪假）統計，截至今年3月15日止，各地勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位計有109家，實施家數為八年多來新高，實施人數3,835人。

明年基本工資 可能凍漲

新冠肺炎疫情全球大流行，再加上國際油價崩跌，衝擊我國經濟，工商界呼籲勞動部緩漲基本工資。據了解，隨著疫情持續延燒，基本工資緩漲的確已是選項之一，換言之，今年7月討論明年的基本工資有可能凍漲，以減輕產業的負擔。

熱門新聞

長榮也受不了！跟進華航今起開放無薪專案事假申請

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

電信三雄 股價抗跌神話破功

服飾業哀鴻遍野 周品均如何霸氣搶單讓業績逆勢成長？

疫情燒紛鎖國！長程航線衝擊大 華航今起取消飛維也納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。