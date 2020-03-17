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混凝土價格直逼十年高 公會理事長劉福財駁暴利說

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台灣區預拌混凝土工業同業公會理事長劉福財。（記者曾仁凱/攝影）
台灣區預拌混凝土工業同業公會理事長劉福財。（記者曾仁凱/攝影）

國內預拌混凝土價格持續墊高，直逼十年高峰。對此，台灣區預拌混凝土工業同業公會理事長劉福財強調，這是轉嫁成本，因為包括砂石、飛灰、爐石粉，甚至運費等等混凝土主要原料價格都狂飆，反駁「暴利說」。

預拌混凝土價格持續墊高，目前北部地區的混凝土報價已來到每立方2,500元，直逼十年新高。中南部地區因為自採砂石，成本較低，目前報價為每立方1,700-1,800元。

對此，台灣區預拌混凝土工業同業公會理事長劉福財今（17）日反駁暴利說，他強調，報價不等於成交價，因為雙方還會斡旋。其次更重要是各項原料價格漲翻天，混凝土業者被迫轉嫁成本。

他分析，以占混凝土成本比重將近五成的砂石為例，去年就南部砂石因為短缺，價格上漲一波；最近則是受到新冠肺炎影響，因為北部混凝土廠的原料砂石多來自福建，這波因為對岸延後復工，造成砂石供應不足，價格再度上漲。過去一年國內砂石每噸成本大約上漲100元，換算漲幅約兩成。

另外，混凝土主要原料之一的飛灰，主要由台電各火力發電廠供應，但現在像台中等地限縮火力發電廠，造成飛灰供應減少，過去一年價格狂飆了1.5-2倍。同時間爐石粉的價格也上漲快兩成。

國內主要的混凝土上市業者包括國產（2504）、台泥，以及亞泥旗下的亞東預拌混凝土。

火力發電廠 台泥 亞泥

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