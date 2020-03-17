快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

移工防疫若取消回國休假 勞動部補貼機票費用

中央社 / 台北17日電

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布兩項外籍移工防疫措施，除了雇主期滿續聘，也彈性延長移工在台工作期限3個月，移工若願取消返國休假，將補貼機票取消、變更班次等費用。

勞動部常務次長林三貴今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布此消息，他說，台灣的移工主要來自印尼、越南、泰國、菲律賓，為了強化移工防疫，勞動部提出兩項主要配合措施，首先是減少人員跨境流動，希望雇主優先考慮期滿續聘、國內承接，每年國內移工轉換約10萬人，有相當人數可以承接。

其次，彈性延長在台工作期限，工廠移工在台灣最長12年、家庭看護工最長14年，這段期間若到期，將延長3個月。

林三貴也呼籲雇主和移工協調，避免移工返國休假，相關機票取消、變更班次等，勞動部將運用就業安全基金給予補償，若移工堅持返國休假，疫情期間將禁止回台，呼籲移工優先考慮避免返國休假。

此外，移工防疫方面，希望雇主落實相關防疫措施，雇主對移工生活管理有義務，即日起機場講習將不集中進行，改為線上進行，並提供剛入境移工口罩，以便在取得居留證前可以使用。

新冠肺炎 COVID-19 勞動部

延伸閱讀

亞洲19國疫情升三級警示 勞動部：移工返國即不可回台

第二波快守不住？PTT網友「怎麼現在變台灣佛系防疫」

雇主若不通報無薪假 勞動部建議勞工採取行動

避免移工成為防疫缺口 彰縣籲工廠分艙分流

相關新聞

雇主可限員工出國？勞動部：若危及營運勞工有附隨義務

新冠肺炎疫情延燒全球，近日新增多例境外移入確診個案，許多事業單位也紛紛要求員工出國前應報備，對此，勞動部次長劉士豪表示，...

勞部擴大補助企業辦紓壓課、設臨時照顧空間

新冠肺炎疫情延燒全球，衝擊產業，勞動部今公告擴大補助企業「推動工作生活平衡措施」，包括提高員工關懷課、紓壓課程補助費；舉...

威剛本業成果可期 運彩表現無虞

記憶體模組廠威剛（3260）表示，今年本業營運成果如期增溫，且第1季營運呈現逐月走高，獲利表現將較去年同期及上季都呈現雙...

許舒博：我紓困預算遠低於港日韓

商總副理事長許舒博昨天出席經濟部座談會，許舒博認為，行政院編列紓困預算六百億元，遠低於新加坡、香港、日本、南韓、美國等，建議應超前佈署，並新增四百億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業。

農民退休金 繳35年月領2.6萬

農委會爭議多時的農民退休制度將定案。根據農委會規畫，除了既有老農津貼不變，每四年仍依消費者指數(ＣＰＩ)調整外，另新增農民退休儲金，農民每月提繳多少，農委會就相對提撥多少，退休儲金加總最高可提繳百分之十二，愈早繳、提撥愈多，退休後領的也愈多，草案最快下周送行政院討論，預計本會期可送立法院審議。

內需重傷 3,835人放無薪假

勞動部昨（16）發布最新減班休息（無薪假）統計，截至今年3月15日止，各地勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位計有109家，實施家數為八年多來新高，實施人數3,835人。

明年基本工資 可能凍漲

新冠肺炎疫情全球大流行，再加上國際油價崩跌，衝擊我國經濟，工商界呼籲勞動部緩漲基本工資。據了解，隨著疫情持續延燒，基本工資緩漲的確已是選項之一，換言之，今年7月討論明年的基本工資有可能凍漲，以減輕產業的負擔。

勞工自行通報無薪假 權益不變

勞動部昨（16）日表示，企業實施減班休息（俗稱無薪假），若雇主不通報，勞工可自行通報，地方主管機在查證後協處，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

經濟部今（16）日舉辦行政院政務委員龔明鑫和經濟部長沈榮津共同主持的「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」第三場，邀請內需型...

經濟部發布資金紓困作業要點 收件至9月15日

經濟部今（16）日正式發布「資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」，即刻生效，為期六個月，收件至今年9月15日止。經濟部強...

沈榮津會見內需業者 提五大訴求、盼凍漲工資

經濟部長沈榮津搜集內需業者五大訴求，將交由行政院跨部會協調。一、資金面，業者期待政府提供水電費、營業稅、地價稅、房屋稅等...

蘇貞昌：無代誌莫出國 違者不可領防疫補償金

行政院長蘇貞昌今（16）日表示，自17日起，若國人在中央流行疫情指揮中心發布第三級警告後，仍然前往那些國家或地區進行非必...

熱門新聞

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

電信三雄 股價抗跌神話破功

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

央行作價 台幣超抗跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。