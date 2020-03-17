移工防疫若取消回國休假 勞動部補貼機票費用

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布兩項外籍移工防疫措施，除了雇主期滿續聘，也彈性延長移工在台工作期限3個月，移工若願取消返國休假，將補貼機票取消、變更班次等費用。

勞動部常務次長林三貴今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布此消息，他說，台灣的移工主要來自印尼、越南、泰國、菲律賓，為了強化移工防疫，勞動部提出兩項主要配合措施，首先是減少人員跨境流動，希望雇主優先考慮期滿續聘、國內承接，每年國內移工轉換約10萬人，有相當人數可以承接。

其次，彈性延長在台工作期限，工廠移工在台灣最長12年、家庭看護工最長14年，這段期間若到期，將延長3個月。

林三貴也呼籲雇主和移工協調，避免移工返國休假，相關機票取消、變更班次等，勞動部將運用就業安全基金給予補償，若移工堅持返國休假，疫情期間將禁止回台，呼籲移工優先考慮避免返國休假。

此外，移工防疫方面，希望雇主落實相關防疫措施，雇主對移工生活管理有義務，即日起機場講習將不集中進行，改為線上進行，並提供剛入境移工口罩，以便在取得居留證前可以使用。