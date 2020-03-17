勞部擴大補助企業辦紓壓課、設臨時照顧空間

新冠肺炎疫情延燒全球，衝擊產業，勞動部今公告擴大補助企業「推動工作生活平衡措施」，包括提高員工關懷課、紓壓課程補助費；舉辦親子日、家庭日的友善家庭補助提高至50萬元；此外，補助企業設置兒童臨時照顧空間，並新增臨時照顧人員的鐘點費，每小時最高補助200元，每日最高補助1600元，若企業申請全部項目，最高可獲102萬。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，為因應疫情，勞動部擴大補助「推動工作生活平衡措施」，預算從1500萬提高至2400萬，包括提高補助額度、新增補助項目，同時放寬申請期限，希望疫情影響期間，勞工可以安心安穩工作。

提高補助額度部分，孫碧霞指出，員工關懷、紓壓課程補助費從6萬提高至12萬元，更特別增加餐費項目，1人以100元計算；提供企業舉辦親子日、家庭日的友善家庭措施，補助額度也從20萬元提高至50萬元，她強調，企業可視當年度疫情發展趨緩後，再擇期舉辦。

此外，考量員工子女若遇學校停班、停課，家中無照顧人力，這次也增加兒童臨時照顧空間的保姆鐘點費，孫碧霞說，過去僅補助臨時照顧空間的設施設備費，現在新增臨時照顧人員的人事費用，每小時補助200元，每天最高補助1600元，總計20萬元。

孫碧霞指出，去年度申請「推動工作生活平衡措施」的企業共399家，今年度第一階段已有200家企業提出申請，今天公告後一律適用新規定，且放寬申請日期至9月30日前，採隨到隨審的彈性方式。