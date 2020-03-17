威剛本業成果可期 運彩表現無虞

記憶體模組廠威剛（3260）表示，今年本業營運成果如期增溫，且第1季營運呈現逐月走高，獲利表現將較去年同期及上季都呈現雙成長；各界關注轉投資台灣運彩公司今年的營運表現，運彩公司已針對目前全球大型運動賽事暫停，擬妥相關應對方案，預期即使全年皆因疫情干擾而無法全面開盤，仍可維持小幅盈餘的機會，外界不需過度憂慮。

受惠於記憶體供不需求帶動， NAND Flash及DRAM價格雙雙走揚，加上資料中心需求強勁，威剛指出，在客戶訂單增溫帶動下，即使第1季初工作天數較少，出貨及營收水準仍呈穩健走揚格局。配合之前庫存儲備時機得宜，第1季接單獲利都是高水準的表現，本業可望繳出漂亮的成績單。

威剛說，近期雖因新冠肺炎疫情影響，美國大型運動賽事暫延，導致台灣運彩投注賽事數目受到影響；但截至目前為止，日本官方仍堅持東京奧運如期舉辦，且全球政府已加強疫情管控力道，預期疫情已近高峰。

威剛指出，台灣運彩估近12日營業額較原訂目標落後8億元，非虧損8億元，且運彩公司已針對全球疫情發展對賽事影響做出多項因應方案，並取得體育署同意；以疫情最嚴峻的方案來看，運彩全年仍有盈餘機會，各界不需因不當傳言誤導而有錯誤擔憂。