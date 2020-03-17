快訊

讀書也犯法？從《國際橋牌社》回顧「二條一」

羨慕台灣防疫資訊透明 台人：在法國沒有人相信我的話

補助餐飲小商家3月底上路 經濟部：任何外送方式都補助

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，大幅降低民眾外食意願，有鑒於近來餐飲業受疫情衝擊的災情持續擴大，經濟部商業司今（17）日表示，已在特別預算中編列1.6億元經費，補助1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助上限1.5萬元，3月底前就會拍板上路，且會盡量放寬限制，目前規劃只要是尚未與外送平台合作的餐飲小商家都可以申請補助。

經濟部官員表示，目前草案規劃的方向是不限外送平台，有其他可以達成外送目的的方式，也可以補助。至於餐飲小商家最關心的外送平台上架費與抽成降低，經濟部長沈榮津在昨日下午召開的「內需型產業關懷座談會」中也答應業者，會請商業司協助洽談調降的可能性。

此外，據傳餐飲小商家也希望經濟部能夠成立外送平台「國家隊」，避免目前兩大平台寡占，使小商家難以負擔，並整合外送業者與餐飲業團體，降低收取費用。但，商業司官員說，目前暫無這樣的規劃。

除了希望政府可以出手協助上架外送平台的上架費與抽成降低外，據了解，經濟部近日緊鑼密鼓請主管餐飲的商業司、主管商圈的中企處等單位，與餐飲業者洽談，業者也提出各個面向的建議。

包括在資金面部分，業者希望銀行不要抽銀根，其次，給予水電費減免考量，於賦稅、租金、防疫成本支出，提供減免或補貼，也建議早日實施振興抵用券，同時因應疫情放寬一次性餐具的使用，以及暫緩調整基本工資與彈性調整排班工時。

此外，經濟部也自即日起至6月底止將協助市場進行防疫消毒，安排雇工直接協助全國公有零售市場、列管的攤販集中場及夜市進行定期消毒，讓攤商放心作生意、民眾買的安心，恢復傳統市場與夜市的買氣，振興消費經濟。

經濟部指出，環境消毒噴灑作業所使用的消毒劑以100ppm之次氯酸水為主，消毒重點為各場區的公共區域，包含攤商及民眾常接觸之處，如攤位檯面、握桿、接觸式水龍頭、門把、扶手、走道…等處。即日起至6月底止透過每周定期消毒施作方式，減少病毒殘存機會，降低民眾於市場與夜市裡接觸病毒的風險。

餐飲業 經濟部 疫情

延伸閱讀

振興紓困券真能提振慘澹的消費市場？從夜市券看端倪

青海新能源 單日發電量創新高

商總憂倒閉潮恐加劇 經長：跨部會協調助企業

振興抵用券 可仿口罩2.0發放

相關新聞

許舒博：我紓困預算遠低於港日韓

商總副理事長許舒博昨天出席經濟部座談會，許舒博認為，行政院編列紓困預算六百億元，遠低於新加坡、香港、日本、南韓、美國等，建議應超前佈署，並新增四百億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業。

農民退休金 繳35年月領2.6萬

農委會爭議多時的農民退休制度將定案。根據農委會規畫，除了既有老農津貼不變，每四年仍依消費者指數(ＣＰＩ)調整外，另新增農民退休儲金，農民每月提繳多少，農委會就相對提撥多少，退休儲金加總最高可提繳百分之十二，愈早繳、提撥愈多，退休後領的也愈多，草案最快下周送行政院討論，預計本會期可送立法院審議。

內需重傷 3,835人放無薪假

勞動部昨（16）發布最新減班休息（無薪假）統計，截至今年3月15日止，各地勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位計有109家，實施家數為八年多來新高，實施人數3,835人。

明年基本工資 可能凍漲

新冠肺炎疫情全球大流行，再加上國際油價崩跌，衝擊我國經濟，工商界呼籲勞動部緩漲基本工資。據了解，隨著疫情持續延燒，基本工資緩漲的確已是選項之一，換言之，今年7月討論明年的基本工資有可能凍漲，以減輕產業的負擔。

勞工自行通報無薪假 權益不變

勞動部昨（16）日表示，企業實施減班休息（俗稱無薪假），若雇主不通報，勞工可自行通報，地方主管機在查證後協處，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

經濟部今（16）日舉辦行政院政務委員龔明鑫和經濟部長沈榮津共同主持的「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」第三場，邀請內需型...

經濟部發布資金紓困作業要點 收件至9月15日

經濟部今（16）日正式發布「資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」，即刻生效，為期六個月，收件至今年9月15日止。經濟部強...

沈榮津會見內需業者 提五大訴求、盼凍漲工資

經濟部長沈榮津搜集內需業者五大訴求，將交由行政院跨部會協調。一、資金面，業者期待政府提供水電費、營業稅、地價稅、房屋稅等...

蘇貞昌：無代誌莫出國 違者不可領防疫補償金

行政院長蘇貞昌今（16）日表示，自17日起，若國人在中央流行疫情指揮中心發布第三級警告後，仍然前往那些國家或地區進行非必...

油價戰爭雙面刃？ 沙、俄都受內傷

沙烏地阿拉伯油價下跌有如七傷拳，傷人7分，損己3分？油價下跌恐衝擊沙國企業的資本支出，也無法達到沙國王儲薩爾曼為了降低對石油的依賴，而提出的「2030願景」。高盛銀行預估，油價下跌恐增加沙國預算赤字至

因應疫情 內政部做好異地辦公準備

預為因應新冠肺炎疫情擴大，可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，內政部今（16）日表示，已擬訂具體異地辦公機制...

影／商總：600億紓困不能叫振興計畫 只能叫延命計畫

新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊全球經濟與各國產業，台灣內需與外銷都受到嚴厲考驗，從航空、旅遊、旅館、糕餅及禮品等內需型產業都...

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

農民退休金制出爐 30歲農民65歲退休月領2.6萬

與新冠肺炎確診者有接觸 會所：員工檢測為陰性

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

兆豐國際投信澄清聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。