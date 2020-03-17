補助餐飲小商家3月底上路 經濟部：任何外送方式都補助

新冠肺炎疫情持續延燒，大幅降低民眾外食意願，有鑒於近來餐飲業受疫情衝擊的災情持續擴大，經濟部商業司今（17）日表示，已在特別預算中編列1.6億元經費，補助1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助上限1.5萬元，3月底前就會拍板上路，且會盡量放寬限制，目前規劃只要是尚未與外送平台合作的餐飲小商家都可以申請補助。

經濟部官員表示，目前草案規劃的方向是不限外送平台，有其他可以達成外送目的的方式，也可以補助。至於餐飲小商家最關心的外送平台上架費與抽成降低，經濟部長沈榮津在昨日下午召開的「內需型產業關懷座談會」中也答應業者，會請商業司協助洽談調降的可能性。

此外，據傳餐飲小商家也希望經濟部能夠成立外送平台「國家隊」，避免目前兩大平台寡占，使小商家難以負擔，並整合外送業者與餐飲業團體，降低收取費用。但，商業司官員說，目前暫無這樣的規劃。

除了希望政府可以出手協助上架外送平台的上架費與抽成降低外，據了解，經濟部近日緊鑼密鼓請主管餐飲的商業司、主管商圈的中企處等單位，與餐飲業者洽談，業者也提出各個面向的建議。

包括在資金面部分，業者希望銀行不要抽銀根，其次，給予水電費減免考量，於賦稅、租金、防疫成本支出，提供減免或補貼，也建議早日實施振興抵用券，同時因應疫情放寬一次性餐具的使用，以及暫緩調整基本工資與彈性調整排班工時。

此外，經濟部也自即日起至6月底止將協助市場進行防疫消毒，安排雇工直接協助全國公有零售市場、列管的攤販集中場及夜市進行定期消毒，讓攤商放心作生意、民眾買的安心，恢復傳統市場與夜市的買氣，振興消費經濟。

經濟部指出，環境消毒噴灑作業所使用的消毒劑以100ppm之次氯酸水為主，消毒重點為各場區的公共區域，包含攤商及民眾常接觸之處，如攤位檯面、握桿、接觸式水龍頭、門把、扶手、走道…等處。即日起至6月底止透過每周定期消毒施作方式，減少病毒殘存機會，降低民眾於市場與夜市裡接觸病毒的風險。