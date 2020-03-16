台電：通霄電廠5月起增100萬瓩 今年供電更穩

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導

針對16日國民黨團召開記者會，質疑「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文遭宣告失效，是為了靠燃煤發電維持夏季供電穩定，台電公司表示，此說法並不符合目前全國電力供應現況，正因為近年電力供應更趨穩定，中火因此可推出更大幅度的自主減煤計畫，空污季原本最多啟動八部機，今年10月起將減為最多啟動七部機。

另針對委員質疑，認為生煤自治條例部分條文失效後，形同站在減煤與空污防治的對立面。台電澄清，先不論法律的爭議，事實是台電同樣已經減煤四成。台電減煤是為了中部鄉親，即使爭議性法律條文失效，減煤早就已經做出成績。

近年來，台電與中市府合作減煤，已經將用煤量由2014年的歷史新高，減少到去（2019）年的1,264萬公噸，不僅遠低於中市府核發許可使用量1,600萬公噸，且與當初自治條例訂定時，中市府要求中火需從2,100萬公噸，在2020年「起」降至1,260萬公噸的期待相比，僅差距4萬公噸。亦即台電提前一年就幾近達成減煤四成的目標；且在空污排放方面，去年更較2014年的排放量減少超過五成。

台電說明，由於通霄電廠345kV出口線路工程預計今年5月將完工，可增加100萬瓩供電能力，隨著中火2、3號機組可望重返發電行列，將可提升整體調度彈性與緊急應變能力，今夏供電更趨穩定。

台電指出，在穩定供電下，中火將從今年10月起空污季後，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，最多運轉機組數將從原承諾八部機組，減為七部，且總發電量不超過六部機滿載（330萬瓩），與過去空污季八部機（440萬瓩）運轉發電量相較，等於減少二部機組的發電量，今年中火的生煤使用量預期可降至1,260萬公噸以下。

台電表示，除了減煤計畫外，中火亦於空品不良期間執行自主降載。以去年為例，中火降載共462次、減發66.4億度，與前年降載368次，減發近30億度相較，去年減發度數為前年的2.2倍。此外，目前中火1至4號機組已完成空污防制設備改善工程，現有5至10號機組亦可望於2024年底前陸續完成改善工程，未來新建二部燃氣機組於2025年上線後，空污排放量可望再較2019年減少逾五成。

台電 空污

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