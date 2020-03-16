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雇主若不通報無薪假 勞動部建議勞工採取行動

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動部今（16）日表示，企業實施減班休息（俗稱無薪假），若雇主不通報，勞工可自行通報，地方主管機在查證後協處，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

勞動部今日發布無薪假統計，截至3月15日止，有109家、3,835人實施無薪假，家數雖已創近8年多來新高，但勞動部認為，仍有部分廠商未通報。因此，勞動部呼籲廠商實施無薪假要通報，讓政府知道，才有機會獲得政府協助，政府資源才能投入。

勞動部進一步表示，如果雇主實施無薪假不通報，勞工可以直接向地方勞工行政主管機關反映，經查證業經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範者，將直接列入勞雇雙方協商減少工時之通報名單通報勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

勞動部強調，雇主若未經勞工同意，片面決定減少工時者，屬無效之勞動契約變更，勞工不必補服勞務，雇主仍應依原約定給付報酬；如有短少工資之情事，主管機關將要求雇主補還，以保障勞工權益。

勞動部 無薪假 工時

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