經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
商總副理事長許舒博。／記者黃有容／攝影
商總副理事長許舒博。／記者黃有容／攝影

經濟部今（16）日舉辦行政院政務委員龔明鑫和經濟部長沈榮津共同主持的「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」第三場，邀請內需型服務業者與會。沈榮津會後表示，餐飲業尤其受到重創，業者提出六大訴求，會積極了解有什麼還能幫忙。商總則對「振興券」不樂觀，更示警一個月後倒閉業者將會倍增。

沈榮津會後受訪時指出，業者會中提出六項訴求，包括：首先，不要抽銀根；水電費、公部門租金、營業稅、地價稅、房屋稅也減免。

以及，外送平台部分，業者期待上架抽成費用降低，現在高達40％的費用， 有些業者甚至希望降到10%。

另外，希望政府帶頭刺激消費、振興抵用券儘早推動。同時，希望環保署能夠在這段比較辛苦的時候，恢復一次性餐具的使用。

基本工資部分，業者也希望今年能夠暫緩調整，以及排班工時能有比較大的彈性，希望能度過難關。

沈榮津指出，疫情一開始，大家都認為是大陸生產端斷鏈的問題，但沒想到現在燒到歐美、波及到銷售端，影響層面確實很大。尤其餐飲業受災嚴重，他也有注意到部分飯店選擇開始發展外送、規劃行銷活動等，可見產業相當有彈性、機動性，應變能力高，他相當感動，也希望來看看政府還有哪些可以幫忙之處。

例如平台上架費部分，沈榮津分享，產業界可以透過公協會一起去談，例如寧夏夜市攤商集體去談，從上架費三成談到兩成、甚至到一成，這就是談判籌碼。接下來餐飲業會由商業司協助，一定要團結。也會和外送平台談，希望上架費用能降下來，甚至業者整合上中下游整合，另組一個平台，也可以。

關於外送平台上架的補助辦法何時公布？沈榮津說，已經草擬一個粗略的方案，談好具體之後會趕快定案。

商總副理事長許舒博會前表示，航空、觀光、旅館等業者「再撐一個月就差不多了」，如果疫情未緩和，倒閉家數將會倍數成長。會展業者展昭總經理林茂廷指出，會展業損失三成起跳，若疫情持續到下半年，甚至會是「百分之百沒收入」。

許舒博直言，現在的紓困經費無法照顧到所有產業，振興方案看起來都不是振興，而是「延命」而已，他也不看好抵用券，服務業都為了生存，自行砍到骨折，都還活不過來，「給800元也不會有人去，疫情結束後，就是不缺那800元」。林茂廷則說，紓困方案看似杯水車薪，只有安慰劑作用，至於該加多少，他苦笑說「多加一個零」。

沈榮津 餐飲業 疫情

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