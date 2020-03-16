經濟部發布資金紓困作業要點 收件至9月15日

經濟部今（16）日正式發布「資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」，即刻生效，為期六個月，收件至今年9月15日止。經濟部強調，企業應簽訂切結書，承諾於營運資金貸款期間不減薪及裁員，並按月繳付員工及薪資名單以資證明。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》總預算規模600億元，經濟部爭取200億元防疫紓困經費，其中有100億元作為信保基金「防疫千億保」專款，提供千億融資額度，並有將近34.5億元的利息補貼額度。

經濟部今日公告資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。共有三種利息補貼的優惠政策；受疫情影響發生營運困難企業，不僅補貼新舊貸息，更全額補貼受災企業薪資等營運周轉金利息。

根據要點，只要合法登記或依法不必登記的本國營利事業，自今年1月起，任連續二個月，其平均營業額較2019年12月以前六個月、或前一年同期平均營業額，減少達15%，經經濟部部或受經濟部委任、委託的機關（構）或金融機構認定屬實者。

此外，經濟部強調，申請紓困貸款利息補貼之企業，應簽訂切結書，承諾企業事在營運資金貸款期間不減薪、不裁員，且在利息補貼期間，應按月提供承貸金融機構其員工投保名冊及實際薪資撥款清冊等，也會接受主管機關隨時派員前往瞭解貸款運用情形，不得規避、妨礙或拒絕。

共有三種利息補貼。

一、舊貸展延。過去是企業自行與銀行協商展延還本，而政府針對受災企業，在展延期間內若銀行主動降息，則補貼銀行貸款利率1.06%，為期一年，減輕業者資金壓力，每家利息補貼上限為22萬元，期間免收保證手續費。

二、營運貸款。只要企業不減薪、不裁員，如需營運周轉金，政府提供十成信用保證，與全額貸款利息補貼六個月，每家上限為5.5萬元，期間免收保證手續費。

經濟部表示，已與銀行協調利率不超過中華郵政公司二年期定存機動利率再加1%（2.095%），因此為「全額補貼」，可惠及至少2萬多家企業，共有500萬元的貸款額度。

三、振興貸款。若企業在疫情期間或疫情緩和後欲新增投資，貸款可享八到九成的信用保證，並按中華郵政二年期定期儲金機動利率（1.095%）補貼利息一年，每家利息補貼上限為22萬元，期間免收保證手續費。