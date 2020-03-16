沈榮津會見內需業者 提五大訴求、盼凍漲工資

經濟部長沈榮津搜集內需業者五大訴求，將交由行政院跨部會協調。一、資金面，業者期待政府提供水電費、營業稅、地價稅、房屋稅等稅務減免，並協調銀行不要抽銀根。二、與外送平台談判降低上架手續費。三、儘早推動振興抵用券。四、環保署恢復一次性餐具使用。五、暫緩基本工資調整。

經濟部今（16）日召開內需型產業座談會，掌握業者受疫情衝擊及需求。經濟部指出，業者表示，在資金紓困方面，雖然公營銀行沒問題，但卻面臨部分私人銀行可能即將抽銀根，盼由政府出面協調，透過金管會約束銀行，配合產業紓困政策。

沈榮津說，業者期盼政府祭出相關租稅減免政策，並調降水電費率，尤其電費價格；對此，經濟部認為，疫情期間業者營運減少，須繳納之稅務或是水費、電費也隨之降低，減稅、降電價對紓困力度有限，但仍會將業者意見彙整至行政院討論。

商總說明，建議比照SARS期間「土地增值稅」減半徵收政策，在重要觀光景區調降公告地價或公告土地現值等，並提供受影響最嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業營業稅減免等措施。

面對疫情誘發宅經濟，不少中小企業盼能上架外送平台，但礙於手續費抽成太高，沈榮津說，商業司將協助業者組隊與外送平台業者談判，並由中小企業處提供3.3億元資金補助上架手續費。

經濟部商業司說明，有餐館業者表達，營運期間受消費者挑戰，質疑疫情當前，應全面採用「免洗餐具」，盼環保署暫時放寬相關規範。甚至會中業者也反映，今年營運狀況淒慘，盼政府7月的基本工資審議會能凍漲薪資，以免再增企業給薪壓力。

商總副理事長許舒博直言，現在很明顯預算不足以因應產業衝擊，他認為，政府研擬紓困計畫之前，就應該找產業座談開會，而不是紓困預算編完後才討論；許舒博說，目前疫情對內需產業的衝擊，不是營業額掉三、四成，而是高達是七至九成。

當前內需產業的失業潮、倒閉潮已正來襲，許舒博強調，疫情衝擊七至九成不是誇大，甚至有業者估計，再一個月就撐不下去了；他分析，如果到4月底沒有改善的話，會有更大一波關店潮，屆時的量將是倍數成長。

此外，許舒博說，產業並不看好振興抵用券的力度，且政府一再強調要等疫情緩和才要施行，但產業認為800元綁住宿沒有足夠誘因，政府應該「加碼、救急」，等到疫情結束，人潮自然會回來，屆時也不需要振興抵用券。