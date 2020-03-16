油價戰爭雙面刃？ 沙、俄都受內傷

沙烏地阿拉伯油價下跌有如七傷拳，傷人7分，損己3分？油價下跌恐衝擊沙國企業的資本支出，也無法達到沙國王儲薩爾曼為了降低對石油的依賴，而提出的「2030願景」。高盛銀行預估，油價下跌恐增加沙國預算赤字至GDP的12%。此外，俄羅斯今年的經濟成長率可能由2.7%下修至1.5%

沙國欲多角化經營

根據《半島電視台》和《德國之聲》報導，全球最大的上市公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（簡稱沙烏地阿美）15日公布財報顯示，2019年的稅後淨利儘管高達8,812億美元，與前年相比卻下降21%，跌破專家的眼鏡。沙烏地阿美指出，主要原因是原油價格和製造量的下滑，以及煉油和石化工業的邊際利潤降低。

上週沙國對俄羅斯發動的油價戰爭，創下了自1991年波斯灣戰爭以來單日的最大跌幅，恐怕不利於沙國王儲薩爾曼提出的「2030願景」。「2030願景」主要是利用石油創造出的財富，轉投資永續發展的產業，並減少政府部門的規模，以創造多樣化的民間企業。

然而牛津分析的資深分析師詹姆斯指出，2020年所設定的中程目標大部分都未達到，外國直接投資也不如以往，在2015年還有81億美元，2018年卻下滑至32億美元。

預算赤字恐上升

沙國的另一個問題是「預算赤字」。沙國自發動油價戰爭後，13日的原油價格跌至每桶33.84美金，高盛投資銀行指出，若在未來兩季每桶價格為30美金且增加10%的產量，預算赤字恐高達GDP的12%。

此外，若原油價格下跌，恐怕會衝擊到私人企業的資本支出，阻礙企業的多角化經營。對王儲薩爾曼來說，經濟的不穩定也會在國內形成政治壓力，日前薩爾曼曾將兩大親王納伊夫和阿梅德以「叛國罪」為由進行監禁，反對派可能因而找到逼宮的理由。

俄國經濟恐衰退

另外，《每日晨報》也指出，高油價曾是俄羅斯經濟成長的主因之一，且石油的收益貢獻了俄國85%的預算，石油和石化產品也占了總出口的52%，如今原油價格的下跌將重創俄羅斯經濟。

對此，俄羅斯市場立即的反應是拋售股票，轉而投資黃金。從短期和中期來看，俄羅斯經濟都將面臨衰退，石油收益的減少將連帶影響俄國和其他國家的貿易，盧布也將面臨貶值。此外，也會造成國內消費和失業率上升，今年的經濟成長恐從預估的2.7%降低至1.5%。

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