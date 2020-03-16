快訊

行政院拍板！高中以下師生 本學期禁止出國

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價戰爭雙面刃？ 沙、俄都受內傷

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
國際貨幣基金預估，沙國原油價格必須達每桶83美元才能夠平衡其國家預算，但13日的原油價格跌至每桶33.84美金。(Photo by 影片截圖)
國際貨幣基金預估，沙國原油價格必須達每桶83美元才能夠平衡其國家預算，但13日的原油價格跌至每桶33.84美金。(Photo by 影片截圖)

沙烏地阿拉伯油價下跌有如七傷拳，傷人7分，損己3分？油價下跌恐衝擊沙國企業的資本支出，也無法達到沙國王儲薩爾曼為了降低對石油的依賴，而提出的「2030願景」。高盛銀行預估，油價下跌恐增加沙國預算赤字至GDP的12%。此外，俄羅斯今年的經濟成長率可能由2.7%下修至1.5%

沙國欲多角化經營

根據《半島電視台》和《德國之聲》報導，全球最大的上市公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（簡稱沙烏地阿美）15日公布財報顯示，2019年的稅後淨利儘管高達8,812億美元，與前年相比卻下降21%，跌破專家的眼鏡。沙烏地阿美指出，主要原因是原油價格和製造量的下滑，以及煉油和石化工業的邊際利潤降低。

上週沙國對俄羅斯發動的油價戰爭，創下了自1991年波斯灣戰爭以來單日的最大跌幅，恐怕不利於沙國王儲薩爾曼提出的「2030願景」。「2030願景」主要是利用石油創造出的財富，轉投資永續發展的產業，並減少政府部門的規模，以創造多樣化的民間企業。

然而牛津分析的資深分析師詹姆斯指出，2020年所設定的中程目標大部分都未達到，外國直接投資也不如以往，在2015年還有81億美元，2018年卻下滑至32億美元。

預算赤字恐上升

沙國的另一個問題是「預算赤字」。沙國自發動油價戰爭後，13日的原油價格跌至每桶33.84美金，高盛投資銀行指出，若在未來兩季每桶價格為30美金且增加10%的產量，預算赤字恐高達GDP的12%。

此外，若原油價格下跌，恐怕會衝擊到私人企業的資本支出，阻礙企業的多角化經營。對王儲薩爾曼來說，經濟的不穩定也會在國內形成政治壓力，日前薩爾曼曾將兩大親王納伊夫和阿梅德以「叛國罪」為由進行監禁，反對派可能因而找到逼宮的理由。

俄國經濟恐衰退

另外，《每日晨報》也指出，高油價曾是俄羅斯經濟成長的主因之一，且石油的收益貢獻了俄國85%的預算，石油和石化產品也占了總出口的52%，如今原油價格的下跌將重創俄羅斯經濟。

對此，俄羅斯市場立即的反應是拋售股票，轉而投資黃金。從短期和中期來看，俄羅斯經濟都將面臨衰退，石油收益的減少將連帶影響俄國和其他國家的貿易，盧布也將面臨貶值。此外，也會造成國內消費和失業率上升，今年的經濟成長恐從預估的2.7%降低至1.5%。

【更多精采內容，詳見

原油價格 俄羅斯

延伸閱讀

彭博資訊專欄／當國際油價失去底線…

史上降最大 油價創近4年新低

全球需求大減效應 沙國石油去年淨利掉兩成

路透調查 油價估維持3字頭

相關新聞

蘇貞昌：無代誌莫出國 違者不可領防疫補償金

行政院長蘇貞昌今（16）日表示，自17日起，若國人在中央流行疫情指揮中心發布第三級警告後，仍然前往那些國家或地區進行非必...

油價戰爭雙面刃？ 沙、俄都受內傷

沙烏地阿拉伯油價下跌有如七傷拳，傷人7分，損己3分？油價下跌恐衝擊沙國企業的資本支出，也無法達到沙國王儲薩爾曼為了降低對石油的依賴，而提出的「2030願景」。高盛銀行預估，油價下跌恐增加沙國預算赤字至

因應疫情 內政部做好異地辦公準備

預為因應新冠肺炎疫情擴大，可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，內政部今（16）日表示，已擬訂具體異地辦公機制...

影／商總：600億紓困不能叫振興計畫 只能叫延命計畫

新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊全球經濟與各國產業，台灣內需與外銷都受到嚴厲考驗，從航空、旅遊、旅館、糕餅及禮品等內需型產業都...

盛弘旗下哈佛健診 獲JCI國際醫療品質認證

盛弘（8403）旗下哈佛健診取得JCI國際醫療品質認證，盛弘集團董事長楊弘仁表示，哈佛健診在去年（2019）8月加入盛弘...

美降息各行庫跟進 美元定存族恐大失血

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯準會（Fed）緊急宣布降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，反映美元利率大降，各行庫今天起陸續宣布降息，土銀率先大幅調降美元存款利率，其中1年期大降3碼（0.75個百分點），利率由1.05%降到僅剩0.3%，美元定存族收入恐將大失血。

美降息4碼 學者：央行跟進機率高預估降1碼

美國聯準會（Fed）再度意外降息，這次降息1個百分點。國內財經學者普遍認為央行跟進降息的機率很高，而過去慣例多是降息半碼（0.125個百分點），但這次極有可能一口氣降1碼（0.25個百分點）。

債券ETF勁揚 國泰20年美債正2 元大美債20正2 盤中漲逾9%

美國聯準會（Fed）今（16）日清晨宣布大幅降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達7,000億美元的量化寬鬆（QE）計畫，帶動今日在台掛牌的債券ETF勁揚，其中，槓桿型的國泰20年美債正2及元大美債20正2盤中皆有逾9%的漲勢，表現優異。

農民退休金制出爐 30歲農民65歲退休月領2.6萬

農民退休金試算出爐。農委會主委陳吉仲今天首度公布，若30歲農民採最高費率6%月繳1428元35年，65歲退休可月領2.6...

聯準會再降息 瑞銀：中長期可加速經濟反彈

美國聯準會（Fed）再度宣布降息，瑞銀財富管理投資總監辦公室今天表示，降息中長期可加速經濟反彈，但歐美第2季金融市場仍將...

員工接觸疫情病例 資誠三措施因應

針對員工與新冠肺炎疫情確診者有接觸，資誠會計師事務所發布聲明，除了已經完成樓層消毒之外，相關同仁進行居家隔離14天。

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

資誠聯合會計師事務所今（16）日發布聲明表示，昨日資誠台北所一位因與確診新冠肺炎病例有接觸，而被匡列為居家隔離對象之同仁...

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

科技重鎮染疫 大廠戒備

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

Fed下猛藥 我央行三套劇本19日出招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。