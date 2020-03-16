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因應疫情 內政部做好異地辦公準備

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部已成立疫情應變小組，密集由部長徐國勇主持相關應變會議。照片／內政部提供
內政部已成立疫情應變小組，密集由部長徐國勇主持相關應變會議。照片／內政部提供

預為因應新冠肺炎疫情擴大，可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，內政部今（16）日表示，已擬訂具體異地辦公機制，包括人力運用、公文傳遞、資訊設備等，透過超前部署，確保內政服務不會中斷。

內政部表示，異地辦公將規劃部次長分流辦公，政務次長花敬群、常務次長邱昌嶽分別進駐國家住宅及都市更新中心、警政署異地辦公；部長徐國勇及政務次長陳宗彥則留內政部原機關辦公；部本部同仁亦擇定警政署及部外單位資訊中心作為異地辦公之主要場所，各單位均已排定人員名單，只要一聲令下即可進駐。

內政部指出，為使各項主要業務能順利遂行，將疫情區分三階段，未有社區傳播、發生社區傳播及辦公室發生確診個案，適時採異地辦公、居家辦公、強制輪休及科間業務支援等應變措施，確保人力運用彈性與業務不中斷。

內政部說明，各階段人員調配、異地辦公場所、事務機具、電腦設備均已在3月13日整備完成，當啟動異地辦公作業時，部分同仁將分別進駐不同異地辦公地點，透過網路、視訊會議等進行異地資訊交換，讓所有內政服務皆如常運作。

同時，對於排定居家辦公的人員，已完成資訊安全監控防護及VPN設備連線測試，讓同仁可從家中透過網路連線至內政部辦理相關文書作業，不會讓疫情停止行政機關的公務運作，並兼顧資訊安全。

內政部也提到，為降低同仁感染風險及國內防疫負擔考量，維持機關公務正常運作；自本月13日起，如屬「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告者，一律禁止前往，如屬第二級警示或第一級注意者，請各單位主管審慎核假，並應善盡督導及勸導之責，於國際疫情未息，非必要，同仁應避免出國。

內政部強調，配合防疫工作，除已成立疫情應變小組，密集由部長徐國勇親自主持相關應變會議外，部本部、警政署、消防署及移民署等第一線與民眾接觸的機關，也已做好各項防疫工作，以確保同仁及民眾安全、健康。

內政部異地辦公場所、事務機具、電腦設備等均已整備完成。照片／內政部提供
內政部異地辦公場所、事務機具、電腦設備等均已整備完成。照片／內政部提供

內政部 疫情 新冠肺炎

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