影／商總：600億紓困不能叫振興計畫 只能叫延命計畫

新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊全球經濟與各國產業，台灣內需與外銷都受到嚴厲考驗，從航空、旅遊、旅館、糕餅及禮品等內需型產業都受到很大影響，商總副理事長許舒博直言，有產業界朋友說，若到四月底疫情還不能控制，就會有人撐不下去而倒閉。

經濟部下午邀請內需型服務業者舉行座談因應疫情衝擊，許舒博會前受訪表示，政府的紓困預算規模應參照世界其他國家，六百億的特別預算扣除防疫經費後只剩下404億元，遠低於新加坡1350億元及香港4656億元的紓困預算，以台灣的人口數來看是杯水車薪難有成效，頂多是延續產業壽命的計畫，政府應該擴大紓困的力度與廣度。另一位出席會議的會展業者總經理林茂廷也表示，600億元的紓困是杯水車薪，企業賺不到錢減稅也沒有用。 經濟部下午邀請內需型服務業者舉行座談因應疫情衝擊，出席的業者戴著口罩會前彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影 經濟部長沈榮津下午出席內需型服務業者座談會，研商如何因應疫情衝擊。記者潘俊宏／攝影