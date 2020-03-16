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盛弘旗下哈佛健診 獲JCI國際醫療品質認證

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

盛弘（8403）旗下哈佛健診取得JCI國際醫療品質認證，盛弘集團董事長楊弘仁表示，哈佛健診在去年（2019）8月加入盛弘集團後，僅7個月時間前置準備，在本月初由來自美國國際級醫療專家進行實地評鑑，歷經三天詳細審查800條標準，以98.9高分通過，首創健診中心認證新紀錄。下一步計劃引進日系航空公司服務品質，同時將基因檢測列入標準檢查項目，將台灣健檢帶進新時代。

JCI是國際醫療衛生機構認證聯合委員會(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations， 簡稱JCAHO) 由醫療、護理、行政管理和公共政策等方面的國際專家組成，用於美國以外的醫療機構進行認證的附屬機構。

盛弘表示，去年耗資近億元合併在大台北的健診領導品牌「哈佛健診中心」，加速提高集團在健診領域的市占率，服務範圍由桃竹地區跨入至大台北重鎮，尤其可大舉推展精準基因健檢項目，將預防治療的切入點往前拉至未發病階段，進而有效管理健康。

目前盛弘旗下在預防醫學的布局以敏盛醫院、精準健康及哈佛健診為代表，除了基礎、高階健診外，亦導入基因檢測項目。

盛弘表示，預防醫學是大健康產業中重要的一環，在哈佛健診正式取得JCI國際品質認證後，在大健康產業又邁進新里程，未來集團將更有效地運用資源，開拓大健康產業的龐大商機。

盛弘 哈佛

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