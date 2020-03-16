亞諾法結盟義大利商 搶進歐快速檢測試劑市場

亞諾法今（16）日宣布與Labospace Srl合作於義大利進行COVID-19血清 IgM / IgG快速檢測試劑臨床試驗。亞諾法運用自有DNAx™ Immune技術平台，生產靶向COVID-19高特異性抗體，抗體預期於4月初產製完畢。亞諾法與Labospace合作加速於義大利進行COVID-19血清 IgM / IgG快速檢測試劑臨床試驗，目標取得歐盟CE-IVD認證。

亞諾法表示，公司已將其基於ELISA檢測平台的COVID-19血清IgM / IgG檢測推往建立側流層析系統（lateral flow system）檢測平台，擴大應用於人類樣本定量且具經濟效益的即時檢測設備。

亞諾法和Labospace Srl將共同贊助義大利快速臨床試驗，目標取得歐盟CE-IVD認證。歐盟CE-IVD認證的質量保證，將利於COVID-19血清 IgM / IgG快速檢測試劑於全歐洲市場商業化的推廣。由於義大利和歐洲國家的疫情不斷提升，義大利的患者招募和檢體的採集工作將可較台灣更有效率的推進。

患者血清中IgM / IgG抗體的免疫反應是近期與COVID-19冠狀病毒接觸與感染的極佳反應指標。亞諾法血清IgM / IgG ELISA檢測平台可用於篩查並辨別確診患者，不僅可控制病毒進一步擴散，更可提供抗體免疫反應的指標依據，作為該患者產生並具有免疫保護作用的判斷，以防止再次感染。

當前COVID-19檢測為使用RT-PCR核酸檢測方式來鑑定病毒基因組中的特定基因序列，作為感染判定的依據。 亞諾法血清IgM / IgG ELISA檢測平台可完善當前的RT-PCR核酸檢測方式，尤為對於RT-PCR核酸檢測陰性患者，後續預進行艱鉅的CT掃描工作前可納入的檢測方案。

亞諾法同步並行開發COVID-19冠狀病毒側流層析系統檢測平台。COVID-19 S棘醣蛋白分佈於整個冠狀病毒表面。不同於只存在病毒內的NP蛋白，病毒表面存在眾多的S棘醣蛋白可利於抗體的偵測，以提高檢測靈敏度。

亞諾法運用自有DNAx™ Immune技術平台，生產靶向COVID-19高特異性抗體，抗體預期於4月初產製完畢。後續，COVID-19冠狀病毒檢測試劑將優先建立側流層析系統檢測平台，進行臨床試驗。