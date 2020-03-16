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各地接連宣布禁師生出國 台大醫：邏輯不通

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員工接觸疫情病例 資誠三措施因應

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所所長周建宏 記者林俊良／攝影
資誠聯合會計師事務所所長周建宏 記者林俊良／攝影

針對員工與新冠肺炎疫情確診者有接觸，資誠會計師事務所發布聲明，除了今天緊急進行樓層消毒之外，相關同仁進行居家隔離14天。

資誠防疫聲明如下：昨日（3/15）資誠台北所一位因與確診病例有接觸而被匡列為居家隔離對象之同仁，今日早上醫院檢測結果為陰性反應。該同仁在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

本所採行各項超前防疫行動，一如既往以提供所有同仁的最大安全保障為前提，同時兼顧持續營運之考量。除台北所26樓同仁門禁出入將於本周三（3/18）解除管制外，各項預防措施包括：1. 台北所該樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理直至期滿（3/28)。2. 台北所已於今日（3/16） 凌晨完成所有樓層之消毒工作。3. 已委託所內配合之供應廠商，於本日協助完成該隔離同事居所之消毒工作。

資誠

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