與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

資誠聯合會計師事務所今（16）日發布聲明表示，昨日資誠台北所一位因與確診新冠肺炎病例有接觸，而被匡列為居家隔離對象之同仁，今日早上醫院檢測結果為陰性反應。該同仁在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

資誠表示，所採行各項超前防疫行動，一如既往以提供所有同仁的最大安全保障為前提，同時兼顧持續營運之考量。除台北所26樓同仁門禁出入將於本周三（18日）解除管制外，也有各項預防措施。

第一，台北所該樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理直至期滿（3月28日）；第二，台北所已在今日凌晨完成所有樓層消毒工作；第三，已委託所內配合的供應廠商，在本日協助完成該隔離同事居所的消毒工作。