陳時中交代沒事不要去國外旅行 謝金河:大家要聽進去

財信傳媒董事長謝金河今(16)日最新臉書發文表示，從新冠肺炎疫情最新統計來看，原來以為阻絕中國就大功告成，但現在是歐美疫情蔓延散開，最近出現的病例都是旅遊帶回來的，這個現象也讓陳時中壓力卸不下來，謝金河強調，「陳時中交代大家，沒事不要出去國外旅行，這個話大家要聽進去！」。

謝金河以「疫情發展出現重要數據」為題貼文指出，從1月23日武漢封城以來，肺炎疫情擴大蔓延，歐洲已成重災區，反而中國公布的數字愈來愈收斂，從數據顯示，2月21日是中國疫情的高峰，如果拿這一天的確診與死亡病例和今天的數據比一比，可以看出近一個月來的疫情發展情勢。

他說，全球累積的確診病例到達167,066例，造成6,506人死亡，其中，中國確診81,018例，3,217人死亡，如果扣除中國，中國以外的地區確診病例86,048例，3,289人死亡，今天是中國以外地區，不管確診病例及死亡人數首度超過中國的第一次「黃金交叉」，這個變化非常值得注意。

謝金河表示，這次歐洲疫情失控是主要原因。歐洲為什麼最慘重？21日義大利只有9個確診病例，沒有人死亡，今天已經上升到24,747確診，1,809人死亡，其他國家也都大幅增加，像法國從12確診一死變成5,423確診127死，西班牙從兩例到7,798確診，289死，德國從16例到4,838例12死，瑞士由0變成2,200例14死，瑞典從1到961例1死，荷蘭，挪威都從0到上千例，荷蘭有20死。

英國也從沒有到1,372例，35死，首相強生幾乎是放生病人的做法，把大家嚇壞了！歐洲國家迄今看起來束手無策。美國原來只有26例，川普一度漫不經心，現在上升至3,244例65死，川普緊張了！

疫情襲擊伊朗也很可怕，伊朗從18確診4死，現在是13,938確診，724死，且伊朗把中東國家都捲入，以色列從1變成195。亞洲南韓最嚴重，2月21日南韓是204確診，2死，現在是8,236例，75死；日本則是鑽石公主號造成的重傷害，2月21日已經有742例，3死，現在是1,514例，21死。

台灣從24例1死，現在是59例1死；新加坡從86變成226例；香港從68例2死變成148例4死；泰國從35到114例1死；印度從3例到107例2死。亞洲有上升，但情勢已緩和，日本穩下來，南韓也得到控制。

謝金河強調，如果中國公布的數據有參考性，可以留意幾個地方，像澳門賭場重新開放，但病例從10變成11，只增加1例；上海從334例，2死，現在是355例3人死亡，增加很有限；重慶、河北、河南、浙江、江蘇等各省增加數字都很有限；中國疫情似乎逐漸回穩。

謝金河說，原來以為阻絕了中國就大功告成，現在是歐美疫情蔓延散開，最近出現的病例都是旅遊帶回來的，陳時中交代大家，沒事不要出去國外旅行，這個話大家要聽進去！