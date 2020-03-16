九年來最慘！ 實施無薪假達109家、3,835人
勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至今年3月15日止，各地勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計109家，實施人數3,835人。
勞動部指出，這次通報實施無薪假以餐飲、旅宿，以及批發零售業等最多，有88家、2060人。金屬機電則有14家、1491人。
勞動部表示，上期(今年2月29日)家數計41家，實施人數1,662人。上期事業單位中，目前停止實施者計9家，另新增77家，累計新增68家，實施人數新增2,173人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。
今年一月下旬中國大陸爆發新冠肺炎疫情，目前國內百貨公司、航空業、觀光旅行社、交通運輸、飯店業等皆紛紛傳出要放無薪假的訊息。這次無薪假家數破百家，創近9年最多。
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