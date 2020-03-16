無薪假大潮來襲 人數暴增至3835人

新冠肺炎疫情籠罩全球，企業無薪假隱憂正式浮現。勞動部今（16）日公布最新無薪假統計，截至今（2020）年3月15日止，實施無薪假有109家企業，實施人數3,835人，較上期無論家數和人數都大暴增，新增家數68家，新增人數更達2173人。勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

勞動部部長許銘春上周便已透露，實施無薪假家數已攀升至78家、2200人，實施無薪假家數已呈倍增之勢，各界預期，通報實施無薪假的企業家數及人數將會持續、明顯攀升，今日公布的最新無薪假數據資料，家數和人數確實都明顯攀升。

我國企業實施無薪假的最大潮是2008年發生全球金融海嘯之後，據勞動部當時調查，最高峰是落在2009年初，當時全國約有20多萬人實施無薪假，平均每月休4至5天。

勞動部勞動條件及就業平等副司長黃維琛指出，這次實施無薪假的產業，除了金屬機電業外，也新增了新冠肺炎的重災產業，包括：餐飲、旅宿，及批發零售業等，都有實施無薪假的情況。其中，住宿業和餐飲業實施無薪假的人數就有1000多人，顯見新冠肺炎疫情對產業界的衝擊已經開始浮現。

勞動部指出，上期（2020年2月29日）家數計41家，實施人數1662人。上期事業單位中，目前停止實施者計9家，另新增77家，累計新增68家，實施人數新增2173人。

不過，金屬機電業仍是此次無薪假統計的最大宗，但黃維琛表示，這主要是工具機、零組件廠商，延續先前美中貿易戰影響而實施無薪假。

因應新冠肺炎疫情衝擊可能出現無薪假大潮，黃維琛表示，勞動部已加碼實施「充電再出發計畫」、並祭出「安心就業計畫」，實施無薪假勞工可二擇一適用，希望照顧更多無薪假勞工。

勞動部坦言，近來勞動部確實接獲相當多通報無薪假的諮詢電話，再加上無薪假必須由勞資雙方簽訂好協議才可以實施，不排除受到新冠肺炎疫情影響的無薪假家數和人數可能還在持續醞釀中。

黃維琛呼籲，若確實經過勞資協商，企業一定要把無薪假提報出來，這樣政府才能夠確實掌握需要幫助的產業，給予協助。同時，勞動部也會將相關資料報給經濟部作為紓困方案的參考依據。政府想要幫忙，但也要知道人在哪裡？​