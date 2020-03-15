石油大戰不利中國？正反分析都有

油價跌不一定對中國有利！針對國際低油價，德國之聲認為，油價下跌會讓過剩石油回流中國，搭配習近平開始要求國內各產業復工，有助於中國國內產業的復甦，不過也有中國分析師認為，油價暴跌會讓全球陷入通貨緊縮，將對中國出口跟對外投資不利。台灣的油價也因為國際油價暴跌，汽油將調降3.8元。

暴跌不利全球穩定

目前北海布蘭特原油為每桶34.72美元，雖然有回升，不過仍處於低點。紐約輕原油雖一度下跌至31元，最後仍回升至每桶32.93元。《德國之聲》也提到，產油國雖然損失慘重，不過許多過剩原油可能會流往中國，對於受疫情影響逐漸復工的中國來說，是一場經濟的及時雨。

但在《新華社》報導中，銀河證券分析師許冬石也提醒，油價暴跌並不利中國金融市場穩定，而且石油價格下降，連帶商品價格下跌也會讓全球金融陷入通貨緊縮的風險，經濟有可能陷入惡化，影響到中國的出口與對外投資。

汽油降3.8元

中油表示，受沙、俄兩大產油國從減產改為增產，以及中國境外的新冠肺炎疫情蔓延等因素影響，導致國際原油價格崩跌。本週的調整價格為每桶33.66美元，較前週50.50美元下跌16.84美元，加上新臺幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55%，故汽、柴油各調降3.8及4.0元。

中油也強調，國內油價每個禮拜隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，不會有「漲多跌少」或「只漲不跌」的情況。

另外，國內所需的油源幾乎都從國外進口，來之不易，他們也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，要珍惜資源、節約用油。

【更多精采內容，詳見 】