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石油大戰不利中國？正反分析都有

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
因應國際油價下跌，台灣原油價格也調降至4年來新低。（Photo from Wikipedia）
因應國際油價下跌，台灣原油價格也調降至4年來新低。（Photo from Wikipedia）

油價跌不一定對中國有利！針對國際低油價，德國之聲認為，油價下跌會讓過剩石油回流中國，搭配習近平開始要求國內各產業復工，有助於中國國內產業的復甦，不過也有中國分析師認為，油價暴跌會讓全球陷入通貨緊縮，將對中國出口跟對外投資不利。台灣的油價也因為國際油價暴跌，汽油將調降3.8元。

暴跌不利全球穩定

目前北海布蘭特原油為每桶34.72美元，雖然有回升，不過仍處於低點。紐約輕原油雖一度下跌至31元，最後仍回升至每桶32.93元。《德國之聲》也提到，產油國雖然損失慘重，不過許多過剩原油可能會流往中國，對於受疫情影響逐漸復工的中國來說，是一場經濟的及時雨。

但在《新華社》報導中，銀河證券分析師許冬石也提醒，油價暴跌並不利中國金融市場穩定，而且石油價格下降，連帶商品價格下跌也會讓全球金融陷入通貨緊縮的風險，經濟有可能陷入惡化，影響到中國的出口與對外投資。

汽油降3.8元

中油表示，受沙、俄兩大產油國從減產改為增產，以及中國境外的新冠肺炎疫情蔓延等因素影響，導致國際原油價格崩跌。本週的調整價格為每桶33.66美元，較前週50.50美元下跌16.84美元，加上新臺幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55%，故汽、柴油各調降3.8及4.0元。

中油也強調，國內油價每個禮拜隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，不會有「漲多跌少」或「只漲不跌」的情況。

另外，國內所需的油源幾乎都從國外進口，來之不易，他們也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，要珍惜資源、節約用油。

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國內建設所需要的砂石，過去主要由大陸進口。經濟部礦務局統計，大陸進口來台砂石，曾經在2006年時達到3,126萬公噸高峰，但是近年來大陸進口砂石數量銳減，2019年萎縮到617萬公噸，為全盛時期的19.7%，如何填補大陸砂石減少造成的供給空缺，政府目前正透過東砂北運、提高河川疏濬量兩措施來改善問題。

大數字／政府開採東部砂石 確保砂石料源

過去「東砂北運」運輸成本昂貴，業者考量利潤，較多選擇中國大陸的進口砂石。今年以來，新冠肺炎疫情也衝擊到大陸砂石開採，連帶的台灣的公共建設也面臨進口砂石供應不足，政府將優先從東部地區河川辦理疏濬。

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新冠肺炎全球疫情嚴重，中國大陸新增感染人數卻逐漸趨降，疫情漸有受控之勢，但南韓、日本、義大利、德國與北美感染人數仍持續攀升。全球疫情擴散無法即時控制勢必嚴重打擊經濟活動，引發經濟衰退疑慮，也考驗過去高度整合的全球供應鏈的韌性。各國紛紛祭出寬鬆貨幣與擴張性財政政策，提供資金流動性與防疫、產業紓困與振興經濟必要財源。在民間與政府的通力合作下，台灣疫情尚能妥適控制，但也該想想產業紓困與經濟振興措施之外，還有哪些台灣產業重要的整備工作。

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