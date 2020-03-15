國際油價崩跌 汽油明起降3.8元為近四年新低

沙、俄兩大產油國之爭、歐美國家新冠肺炎疫情，導致國際原油價格出現崩跌，中油自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降3.8及4元，連續三周調降，為近4年新低。調整後92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元。

回顧歷史油價，這是2016年3月以來新低。2016年1月由於美國結束對伊朗制裁，國際油價因伊朗恢復產油而下跌，當時92無鉛汽油長達兩個月每公升低於20元。

中油表示，受沙、俄兩大產油國從減產改為增產以及中國境外COVID-19 疫情蔓延等因素影響，導致國際原油價格崩跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶33.66美元，較前週50.50美元下跌16.84美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降3.8及4.0元，足額調整。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。