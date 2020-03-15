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疫情擴大 歌詩達、公主遊輪暫停全球航線 補償方案出爐

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
鑽石公主號郵輪日前爆發新冠肺炎疫情。（路透）
鑽石公主號郵輪日前爆發新冠肺炎疫情。（路透）

世界衛生組織宣佈新型冠狀病毒疫情進入全球大流行狀態，郵輪公司也陸續暫停全球航線的營運。歌詩達郵輪義大利總公司表示，為因應疫情發展，即日起至4月3日暫停全球航線的營運。公主遊輪美國總公司也表示，為因應新型冠狀病毒全球疫情所引起的各種變化，暫停全球營運兩個月，估計將影響旗下18艘遊輪從3月12日到5月10日出發的航次。

歌詩達郵輪公司總裁Neil Palomba表示，為保障所有旅客及船員的健康安全而做出全球停航的決定。自疫情爆發至今，遵循世界衛生組織的指引，嚴格落實船上防疫措施，並積極配合各國遏止疫情蔓延的政策，也率先於1月25日主動暫停所有從中國母港出發的航次。

若旅客目前正搭乘歌詩達郵輪，均依原訂計劃繼續進行，至旅客結束航程下船後，始不再提供載客服務。歌詩達郵輪將密切與旅行社業者合作，為旅客解決後續取消航程問題。如欲洽詢退換票事宜，請洽詢原訂購旅行社並提供相關旅遊文件以處理後續退款事宜。

公主遊輪全球總裁珍・斯瓦茲（Jan Swartz）也表示，目前正在努力控管新型冠狀病毒在兩大洲所造成的影響，並自主暫停旗下所有遊輪營運。目前正在進行、但預定 3 月 17 日後才會結束的航程，會選擇對賓客最方便的地點，提早結束航程。在這段時期，整個船隊的營運及醫療團隊也會保持高度警覺，照顧船上的所有賓客與工作人員。

受到公主遊輪此政策影響的賓客，可將已支付的款項，100% 轉移至未來所選擇的其他航程，公主遊輪也將致贈未來航程消費金，可用於支付未來遊輪假期費用或船上消費使用。此外，這項補償措施也可溯及過往，適用所有在2020年2月4日當日及之後付清尾款且取消行程的賓客。未來航程消費金可使用在2022年5月1日之前所有出發航程。

公主遊輪也將協助旅行社業者解決後續取消航程問題，包括已全額付清但被取消的航程，和提供全額的未來航程消費金。公主遊輪表示，若有賓客無法接受未來航程消費金補償措施的話，也可在 Princess.com 線上申請現金退費。因在宣布主動暫停營運之後，免付費服務電話或客服中心專線通話量可能增加，進線等待時間可能將會延長，建議消費者盡量不要致電，所有顧客及旅行社都會收到通知，內容包括如何辦理取消和補償選項。

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