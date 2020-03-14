勞工注意！保老年給付沒有請求權期限

勞保各項給付都有五年請求權期限，如果勞工符合資格後五年內未請領就喪失資格，不過，唯獨勞保老年給付已無請求時效，只要勞工達到法定請領年齡，千萬別忘了請領退休金。

勞保老年給付是台灣勞工退休最重要經濟來源，但是勞保年金2009年上路前，勞保各項給付都有二年請求權期限，勞工若符合請領各項給付資格後，未在兩年內行使，就會喪失請領資格，導致很多勞工誤以為自己已過了兩年請求權期限，仍不時有勞工詢問是否請領期限已過問題。

勞保局表示，以往勞保各項給付，如老年給付、失能給付、生育給付等，的確都有請求權時效問題，但2009年1月1日勞保年金施行時，先是將老年給付請領期限取消，至於其他年金或給付，如生育給付、遺屬年金、失能給付與失能年金等，則在2012年修法後，請求權期限由二年延到五年。

也就是說，2009年以後，勞保被保險人不論退保時是否符合請領老年給付規定，只要達到請領年齡，都可以請領老年年金，沒有請求期限問題。

早期很多勞工斷斷續續投保勞保多年，但後來因病或是女性因為育兒照顧家人等各種因素退保，從此未再加保；或者有一些勞工當年退保時，雖已達到請領老年給付條件，但一拖過了幾年後，就以為已過請求期限，不具請領資格。

勞保局表示，在2009年勞保年金以後，無論是斷保族，或是早期曾有少許勞保年資者，請領老年年金權利都不會消失。

舉例而言，老王在40幾歲時曾在工廠工作，保過11年的勞保，後來因病辭掉工作，51歲就退保，雖然當時未符合請領老年給付資格，也已經斷保，但是只要符合老年年金法定請領年齡（今年起是62歲），可以請領年金。

勞保局表示，如果屬於斷保族，或是退保時未達請領老年給付資格者，雖然仍可以在達到請領老年年金法定年齡時請領，差別只在於這些人請領年金或一次金，只能適用年資滿15年者，才能請領年金，若年資未滿15年，則只能領一次金。

以上述老王為例，如果他在年滿62歲時請領老年年金，因為他的勞保年資只有11年，因此老王只能領一次金，不能按月領年金。不過，如果老王後來退出勞保後，加入國保，則如果他勞保加上國保年資合計滿15年，仍可以分別計算請領年金。

另外，有一種勞工是2009年1月1日勞保年金施行前，已離職退保，並超過二年請求權時效者，即使退保時已達到請領老年給付資格，也可保有請領老年給付資格，但是卻不具請領一次給付或年金選擇權。

例如如果勞工是在2006年12月31日前符合請領勞保老年給付資格者，因為兩年請求權期限剛好是到2008年12月31日，無法適用2009年1月1日生效的取消請求權期限規定，導致勞工無法選擇領一次給付，只能在達到領老年年金法定請領年齡時，根據其原本的勞保年資，請領老年年金，也就是勞保年資15年以下，一定要領一次金，年資15年以上，只能領年金。