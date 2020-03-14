快訊

美國49州都中鏢！只有這州還沒有確診案例

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞工注意！保老年給付沒有請求權期限

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
勞保老年給付已無請求時效，只要勞工達到法定請領年齡，千萬別忘了請領退休金。 。記者葉冠妤／攝影
勞保老年給付已無請求時效，只要勞工達到法定請領年齡，千萬別忘了請領退休金。 。記者葉冠妤／攝影

勞保各項給付都有五年請求權期限，如果勞工符合資格後五年內未請領就喪失資格，不過，唯獨勞保老年給付已無請求時效，只要勞工達到法定請領年齡，千萬別忘了請領退休金

勞保老年給付是台灣勞工退休最重要經濟來源，但是勞保年金2009年上路前，勞保各項給付都有二年請求權期限，勞工若符合請領各項給付資格後，未在兩年內行使，就會喪失請領資格，導致很多勞工誤以為自己已過了兩年請求權期限，仍不時有勞工詢問是否請領期限已過問題。

勞保局表示，以往勞保各項給付，如老年給付、失能給付、生育給付等，的確都有請求權時效問題，但2009年1月1日勞保年金施行時，先是將老年給付請領期限取消，至於其他年金或給付，如生育給付、遺屬年金、失能給付與失能年金等，則在2012年修法後，請求權期限由二年延到五年。

也就是說，2009年以後，勞保被保險人不論退保時是否符合請領老年給付規定，只要達到請領年齡，都可以請領老年年金，沒有請求期限問題。

早期很多勞工斷斷續續投保勞保多年，但後來因病或是女性因為育兒照顧家人等各種因素退保，從此未再加保；或者有一些勞工當年退保時，雖已達到請領老年給付條件，但一拖過了幾年後，就以為已過請求期限，不具請領資格。

勞保局表示，在2009年勞保年金以後，無論是斷保族，或是早期曾有少許勞保年資者，請領老年年金權利都不會消失。

舉例而言，老王在40幾歲時曾在工廠工作，保過11年的勞保，後來因病辭掉工作，51歲就退保，雖然當時未符合請領老年給付資格，也已經斷保，但是只要符合老年年金法定請領年齡（今年起是62歲），可以請領年金。

勞保局表示，如果屬於斷保族，或是退保時未達請領老年給付資格者，雖然仍可以在達到請領老年年金法定年齡時請領，差別只在於這些人請領年金或一次金，只能適用年資滿15年者，才能請領年金，若年資未滿15年，則只能領一次金。

以上述老王為例，如果他在年滿62歲時請領老年年金，因為他的勞保年資只有11年，因此老王只能領一次金，不能按月領年金。不過，如果老王後來退出勞保後，加入國保，則如果他勞保加上國保年資合計滿15年，仍可以分別計算請領年金。

另外，有一種勞工是2009年1月1日勞保年金施行前，已離職退保，並超過二年請求權時效者，即使退保時已達到請領老年給付資格，也可保有請領老年給付資格，但是卻不具請領一次給付或年金選擇權。

例如如果勞工是在2006年12月31日前符合請領勞保老年給付資格者，因為兩年請求權期限剛好是到2008年12月31日，無法適用2009年1月1日生效的取消請求權期限規定，導致勞工無法選擇領一次給付，只能在達到領老年年金法定請領年齡時，根據其原本的勞保年資，請領老年年金，也就是勞保年資15年以下，一定要領一次金，年資15年以上，只能領年金。

勞保年金 退休金

延伸閱讀

疫情衝擊 雇主可緩繳勞保、勞退

放無薪假的公司 4月起勞保、就保、勞退金可申請緩繳

私校退場首例！南榮科大欠薪6799萬 將以退場基金代償

勞長保證 不會讓勞保破產

相關新聞

勞保年金上路11年 平均請領金額比初期多領5萬元

勞保年金上路11年了，由於可以按月領，而且活到老領到老，請領年金比例高達八成，請領人數及金額再創高，截至去年底，請領金額...

勞工注意！保老年給付沒有請求權期限

勞保各項給付都有五年請求權期限，如果勞工符合資格後五年內未請領就喪失資格，不過，唯獨勞保老年給付已無請求時效，只要勞工達...

股市看對抗疫情成效 謝金河： 陸台股強、歐美四腳朝天

新冠肺炎疫情衝擊全球，財訊傳媒董事長謝金河說，股市表現可能是國家命運分水嶺，中國國家隊表現最堅挺，歐美四腳朝天，最弱是歐...

中市府廢證中火 政院說法條無效

台中火力發電廠爭議再燃戰火！台中市政府以中火違反「台中市管制生煤自治條例」規定，廢止第2及第3號機組許可證，行政院昨（13）日發函給台中市政府， 駁回台中市政府「自治條例」中三項條文，並正式函告台中市政府自治條例部分條文應屬無效。

華航陳漢銘接虎航董座 藍質疑專業性

台灣虎航昨日召開董事會，經董事會選任，由華航董事陳漢銘接任，許多航空業界人士表示，「不知此人是何方神聖」。由於陳漢銘父親陳忠源是小英基金會董事，格外引發聯想。國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長蘇貞昌日前才宣示國營事業人事要專業化，陳漢銘人事擺明說一套做一套；蔡政府在防疫期間人事大動作「陳上張下」，是否符合專業考慮？

投資台灣 累計9,000億元

經濟部昨（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」審查，通過七家中小企業擴大投資超過38億元，包括永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技。總計投資台灣三大方案正式突破9,000億元大關。

新貿易局長上任 陳正祺：加強對美拓銷

經濟部國際貿易局局長陳正祺昨（13）日走馬上任。陳正祺指出，台美雙邊經貿往來持續進行，目前排定活動包括參加選擇美國高峰會、舉辦美國商機日等沒有改變。不過，雖然台美對話不曾中斷，但受疫情干擾，今年TIFA能否順利召開，恐有變數。

「六年級」陳漢銘 接虎航董事長

台灣虎航昨（13）日召開董事會，通過董事長、總經理人事案，新董座由華航董事陳漢銘接任，總經理則由原華航日本地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋出掌。

財經觀點／防疫結合大健康產業

台灣這次防疫為什麼做得很好？主要就是提前準備，因我們有當年ＳＡＲＳ寶貴的經驗，如當時的署長詹啟賢建立整套防控系統，陳建仁副總統帶領大家防禦，加上台灣醫學人才濟濟，這次醫學界或公衛界讓台灣在世界嶄露頭角。

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

「中高齡者及高齡者就業促進法」即將在五月一日勞動節上路，相關獎補助辦法草案將於明天（14日)進行法規預告，其中對雇主繼續...

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

台灣虎航今天指出，原董事長暨總經理張鴻鐘昨日因個人因素辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今(13)日台灣虎航召開董事會，經...

影／為國貿局找新成就新方向 陳正棋接任局長

經濟部國貿局今天下午舉行新卸任局長交接典禮，在經濟部次長曾文生監交下，新任局長陳正棋從代理局長王美花手中接下印信。

熱門新聞

網購口罩22元刷這張卡片全免費 只有六天動作要快

父親是小英基金會董事 虎航新董座人事遭藍委質疑

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

旗下台元紡織竹北廠傳6月關廠 裕隆集團：調整營運方向

疫情延燒NIKE、adidas業績直落 台灣紡織業跟著重挫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。