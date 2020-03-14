股市看對抗疫情成效 謝金河： 陸台股強、歐美四腳朝天

新冠肺炎疫情衝擊全球，財訊傳媒董事長謝金河說，股市表現可能是國家命運分水嶺，中國國家隊表現最堅挺，歐美四腳朝天，最弱是歐洲，東協市場瀕臨危險邊緣，台股表現超強，像對抗肺炎疫情般的穩健。

謝金河在臉書發文指出，過去一周，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計，這兩天放大至2000點，讓人看得頭皮發麻。美國會沉下去從此一覺不醒，或是挺直腰桿對抗疫情，他認為資本市場會先有答案。

他表示，昨晚川普簽署緊急處分令，對這次抗疫宣示國家總動員令，美股強力反彈，是國家實力的大作戰。美國如果倒下，世界老大的位子恐不保。此外，股市是經濟的任督二脈，股市垮了，消費倒滯、市值縮水、企業倒閉、人民變窮，美國會剩半條命。

他說，從股市的反應來看，這次中國國家隊表現最堅挺，股市站在高峰上。最弱的是歐洲。尤其德國的積弱不振，超乎尋常，代表德國享受歐盟大國利益可能到尾聲。謝金河指出，新興市場也有危機，巴西里拉，印度盧比，南非幣崩跌，股價大跌，已有預兆。12日巴西股市大跌12588.6，一天大跌14.78%。

大家關注的亞洲，謝金河指出，東協的印尼，菲律賓，泰國，馬來西亞股市都創下5年新低，印度股市在5天內大跌12884.9，也是盛極而衰的訊號。跟台灣競爭的南韓這次股市傷最重，南韓股市從2607.1殺到1680.6，是金融海嘯後的最低，也代表南韓經濟滿布荊棘。反觀台股這兩天雖大跌，股價並沒有跌破2019年低點。