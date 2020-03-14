快訊

台北市華西街公寓火警釀8傷 其中5人命危

新冠肺炎影響美國總統初選！路易斯安納州開第一槍喊卡

股市看對抗疫情成效 謝金河： 陸台股強、歐美四腳朝天

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
過去一周，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計。路透
過去一周，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計。路透

新冠肺炎疫情衝擊全球，財訊傳媒董事長謝金河說，股市表現可能是國家命運分水嶺，中國國家隊表現最堅挺，歐美四腳朝天，最弱是歐洲，東協市場瀕臨危險邊緣，台股表現超強，像對抗肺炎疫情般的穩健。

謝金河在臉書發文指出，過去一周，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計，這兩天放大至2000點，讓人看得頭皮發麻。美國會沉下去從此一覺不醒，或是挺直腰桿對抗疫情，他認為資本市場會先有答案。

他表示，昨晚川普簽署緊急處分令，對這次抗疫宣示國家總動員令，美股強力反彈，是國家實力的大作戰。美國如果倒下，世界老大的位子恐不保。此外，股市是經濟的任督二脈，股市垮了，消費倒滯、市值縮水、企業倒閉、人民變窮，美國會剩半條命。

他說，從股市的反應來看，這次中國國家隊表現最堅挺，股市站在高峰上。最弱的是歐洲。尤其德國的積弱不振，超乎尋常，代表德國享受歐盟大國利益可能到尾聲。謝金河指出，新興市場也有危機，巴西里拉，印度盧比，南非幣崩跌，股價大跌，已有預兆。12日巴西股市大跌12588.6，一天大跌14.78%。

大家關注的亞洲，謝金河指出，東協的印尼，菲律賓，泰國，馬來西亞股市都創下5年新低，印度股市在5天內大跌12884.9，也是盛極而衰的訊號。跟台灣競爭的南韓這次股市傷最重，南韓股市從2607.1殺到1680.6，是金融海嘯後的最低，也代表南韓經濟滿布荊棘。反觀台股這兩天雖大跌，股價並沒有跌破2019年低點。

謝金河 疫情 南韓 台股

延伸閱讀

疫情造成全世界互相鎖國 謝金河：歐盟很可能解體

疫情造成市場人心崩潰 謝金河：歐盟可能會解體

新冠疫情遠勝SARS 謝金河：央行表態降息恐只心理作用

郵輪變觀光慘業！ 謝金河：三年難翻身

相關新聞

股市看對抗疫情成效 謝金河： 陸台股強、歐美四腳朝天

新冠肺炎疫情衝擊全球，財訊傳媒董事長謝金河說，股市表現可能是國家命運分水嶺，中國國家隊表現最堅挺，歐美四腳朝天，最弱是歐...

華航陳漢銘接虎航董座 藍質疑專業性

台灣虎航昨日召開董事會，經董事會選任，由華航董事陳漢銘接任，許多航空業界人士表示，「不知此人是何方神聖」。由於陳漢銘父親陳忠源是小英基金會董事，格外引發聯想。國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長蘇貞昌日前才宣示國營事業人事要專業化，陳漢銘人事擺明說一套做一套；蔡政府在防疫期間人事大動作「陳上張下」，是否符合專業考慮？

中市府廢證中火 政院說法條無效

台中火力發電廠爭議再燃戰火！台中市政府以中火違反「台中市管制生煤自治條例」規定，廢止第2及第3號機組許可證，行政院昨（13）日發函給台中市政府， 駁回台中市政府「自治條例」中三項條文，並正式函告台中市政府自治條例部分條文應屬無效。

投資台灣 累計9,000億元

經濟部昨（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」審查，通過七家中小企業擴大投資超過38億元，包括永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技。總計投資台灣三大方案正式突破9,000億元大關。

新貿易局長上任 陳正祺：加強對美拓銷

經濟部國際貿易局局長陳正祺昨（13）日走馬上任。陳正祺指出，台美雙邊經貿往來持續進行，目前排定活動包括參加選擇美國高峰會、舉辦美國商機日等沒有改變。不過，雖然台美對話不曾中斷，但受疫情干擾，今年TIFA能否順利召開，恐有變數。

「六年級」陳漢銘 接虎航董事長

台灣虎航昨（13）日召開董事會，通過董事長、總經理人事案，新董座由華航董事陳漢銘接任，總經理則由原華航日本地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋出掌。

財經觀點／防疫結合大健康產業

台灣這次防疫為什麼做得很好？主要就是提前準備，因我們有當年ＳＡＲＳ寶貴的經驗，如當時的署長詹啟賢建立整套防控系統，陳建仁副總統帶領大家防禦，加上台灣醫學人才濟濟，這次醫學界或公衛界讓台灣在世界嶄露頭角。

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

「中高齡者及高齡者就業促進法」即將在五月一日勞動節上路，相關獎補助辦法草案將於明天（14日)進行法規預告，其中對雇主繼續...

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

台灣虎航今天指出，原董事長暨總經理張鴻鐘昨日因個人因素辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今(13)日台灣虎航召開董事會，經...

影／為國貿局找新成就新方向 陳正棋接任局長

經濟部國貿局今天下午舉行新卸任局長交接典禮，在經濟部次長曾文生監交下，新任局長陳正棋從代理局長王美花手中接下印信。

經濟部再准七案投資 累計三大方案破9,000億元

經濟部今（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」審查，再通過添七家中小企業擴大投資超過38億元，包括永溢環保、震勵機械...

沈榮津會見民生化工業者 提五大訴求

因應新型冠狀肺炎疫情造成供應鏈斷鏈危機，經濟部長沈榮津今（13）日與民生化工業座談。沈榮津指出，民生化工業者向政府提出五...

熱門新聞

網購口罩22元刷這張卡片全免費 只有六天動作要快

疫情造成市場人心崩潰 謝金河：歐盟可能會解體

立院三讀紓困特別預算 600億元一毛未刪

父親是小英基金會董事 虎航新董座人事遭藍委質疑

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。