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中市府廢證中火 政院說法條無效

經濟日報 / 記者楊文琪宋健生／台北、台中報導

台中火力發電廠爭議再燃戰火！台中市政府以中火違反「台中市管制生煤自治條例」規定，廢止第2及第3號機組許可證，行政院昨（13）日發函給台中市政府， 駁回台中市政府「自治條例」中三項條文，並正式函告台中市政府自治條例部分條文應屬無效。

針對行政院的無效公告，台中市政府回應表示，市府將依法提出救濟，包括行政訟訴及聲請釋憲。市府強調，「台中市管制生煤自治條例」由台中市議會依法制定，且已生效施行四年多，期間針對相關汙染源，環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效。

行政院表示，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文有牴觸空汙法等事宜，空汙法於2018年8月1日修正公布後，環保署於去年7月29日函請地方政府盤點所定管制規範有無違反空汙法授權的情形，但台中市政府仍未配合檢討修正。行政院於今年2月26日，再次函請台中市政府對於違反中央法規表示意見後，確認自治條例第3條、第4條及第6條牴觸空汙法及其子法。

行政院強調，為維護法制，於昨日正式函告該等條文無效。行政院函中列舉三項條例無效情形及理由。

首先，自治條例第3條第1項及第4條規定，不再核發新設固定汙染源生煤、石油焦使用許可證。

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