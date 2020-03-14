中市府廢證中火 政院說法條無效

新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫新藥熱，各國內藥廠近來也積極投入研發，經濟部智慧財產局史上頭一遭，特別將國際上臨床試驗藥物的我國相關專利資訊透明化，完成整理並已公告，以利國內藥廠在研發前確實掌握專利情形，避免在藥品研發完成後可能因專利問題而造成損失。

2020-03-13 14:40