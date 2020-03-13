快訊

全球疫情升溫，「東京奧運」續辦與否的9個Q&A

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民航業者紓困辦法出爐 並將緩收業者四個月相關費用

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

民航業紓困辦法出爐！因應新冠肺炎疫情對航空相關產業造成衝擊，交通部推出多項補貼協助措施，相關紓困辦法已發布實施，並自今（2020）年2月1日起開始實施，為期一年，另外，為進一步協助業者，桃園機場公司及民航局並宣布，將緩收業者相關費用四個月，希望全力協助機場業者共渡疫情難關，待疫情過後及早恢復榮景。

交通部今（13）日表示，這次新冠肺炎疫情有別於SARS，對國際航線的衝擊大於國內航線，國際航線運量於2月份已減少約50%，確實有協助紓困的需要，為了解業者需求，已與航空業者座談，並將業者反映意見納入紓困辦法內容，擴大補貼範圍。

交通部說，行政院於12日核定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，交通部同日發布實施，該紓困辦法第8條對受本次疫情衝擊影響的機場餐飲賣店、免稅商店、一般商店、商業廣告等業者主要之營運成本，包括房屋使用費、土地使用費、權利金提出極為優惠的補貼辦法。

交通部指出，紓困辦法中明定三級補貼方式，若業者所在航廈或航空站客運量為前一年同一月份50%以下者，即全額補貼其房屋使用費、土地使用費、權利金；客運量為前一年同1月50%以上，未滿80%者，則以客運量比例扣除50%計收，以運量為去年同期60%為例，業者只要繳交10%租金及權利金，其餘90%租金由政府給予補貼；客運量達前一年同1月80%以上，則按減少幅度等比例給予補貼。

交通部進一步表示，除上述補貼外，桃機公司並將研議疫情期間不計入合約營運期，辦理延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品，希望透過各種可能方式協助業者減輕經營壓力，維持營運。

交通部長林佳龍期勉機場業者，現在最重要的是做好國門防疫，讓桃園機場成為一個大家很放心的機場，只要防疫成功，台灣會成為全世界旅客最放心前來的國家，相信未來對航空業、機場業的發展，會是最好的保證，相信在疫情過後，桃園機場及各機場業績能夠很快復甦，重返榮景。

桃園機場 疫情

延伸閱讀

哈薩克確診首2例新冠肺炎 曾去過德國

優於SARS 民航業紓困辦法出爐

印尼第2起新冠肺炎死亡案例 中爪哇男性死後確診

踩在痰上可能帶回病毒 廠商捐校園防疫地毯消毒鞋底

相關新聞

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

「中高齡者及高齡者就業促進法」即將在五月一日勞動節上路，相關獎補助辦法草案將於明天（14日)進行法規預告，其中對雇主繼續...

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

台灣虎航今天指出，原董事長暨總經理張鴻鐘昨日因個人因素辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今(13)日台灣虎航召開董事會，經...

影／為國貿局找新成就新方向 陳正棋接任局長

經濟部國貿局今天下午舉行新卸任局長交接典禮，在經濟部次長曾文生監交下，新任局長陳正棋從代理局長王美花手中接下印信。

經濟部再准七案投資 累計三大方案破9,000億元

經濟部今（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」審查，再通過添七家中小企業擴大投資超過38億元，包括永溢環保、震勵機械...

沈榮津會見民生化工業者 提五大訴求

因應新型冠狀肺炎疫情造成供應鏈斷鏈危機，經濟部長沈榮津今（13）日與民生化工業座談。沈榮津指出，民生化工業者向政府提出五...

智財局創舉 防疫新藥專利資訊透明化

新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫新藥熱，各國內藥廠近來也積極投入研發，經濟部智慧財產局史上頭一遭，特別將國際上臨床試驗藥物的我國相關專利資訊透明化，完成整理並已公告，以利國內藥廠在研發前確實掌握專利情形，避免在藥品研發完成後可能因專利問題而造成損失。

台南七股光電共生案 環團盼暫緩審查

農委會漁業署今審查台南市北門、七股四個新光電魚電共生案。環團指出，這區域雨黑面琵鷺及水鳥棲地高度重疊的生態敏感區，且缺乏整體區位評估，經濟部的環境與社會檢核機制也尚未完成，漁業署急著此時審查，對環境與光電都非好事，要求暫緩這四個光電案的審查。

高年級勞工就業專法 勞動節上路

中高齡及高齡勞工就業專法即將在五一勞動節上路，勞動部相關子法已經陸續完成，其中對雇主繼續雇用依法退休（即65歲以上）勞工，若達30%以上，且繼續雇用六個月以上，則前六個月可每人每月補助1.3萬元，最長18個月（第七個月起每月補助1.5萬元）。

陳冲：前瞻基礎建設 要考慮新社會契約

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日引述倫敦政經學院校長Minouche Shafik說法指出，新的社...

前瞻基礎建設不該只是造橋鋪路 陳冲：形塑新社會契約

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，300年來，盧梭的「社會契約論」一直是民主政治，乃至現代國家的運作基礎；2...

防疫新藥熱！智慧局史上頭一遭公布試驗藥物相關專利

新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫新藥熱，各國內藥廠近來也積極投入研發，經濟部智慧財產局史上頭一遭，特別將國際上臨床試驗藥物的我...

影／疫情衝擊民生化工 沈榮津：受制大陸封城無法出貨

經濟部上午召開民生化工產業座談會，由於新冠肺炎延燒衝擊產業，經濟部長沈榮津也親自出席聽取業者的說明。

熱門新聞

郭台銘：老美不出門 衝擊經濟

立院三讀紓困特別預算 600億元一毛未刪

疫情造成市場人心崩潰 謝金河：歐盟可能會解體

遭影射員工染疫 帆宣澄清沒有停工

金管會祭第一波穩市機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。