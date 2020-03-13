民航業者紓困辦法出爐 並將緩收業者四個月相關費用

民航業紓困辦法出爐！因應新冠肺炎疫情對航空相關產業造成衝擊，交通部推出多項補貼協助措施，相關紓困辦法已發布實施，並自今（2020）年2月1日起開始實施，為期一年，另外，為進一步協助業者，桃園機場公司及民航局並宣布，將緩收業者相關費用四個月，希望全力協助機場業者共渡疫情難關，待疫情過後及早恢復榮景。

交通部今（13）日表示，這次新冠肺炎疫情有別於SARS，對國際航線的衝擊大於國內航線，國際航線運量於2月份已減少約50%，確實有協助紓困的需要，為了解業者需求，已與航空業者座談，並將業者反映意見納入紓困辦法內容，擴大補貼範圍。

交通部說，行政院於12日核定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，交通部同日發布實施，該紓困辦法第8條對受本次疫情衝擊影響的機場餐飲賣店、免稅商店、一般商店、商業廣告等業者主要之營運成本，包括房屋使用費、土地使用費、權利金提出極為優惠的補貼辦法。

交通部指出，紓困辦法中明定三級補貼方式，若業者所在航廈或航空站客運量為前一年同一月份50%以下者，即全額補貼其房屋使用費、土地使用費、權利金；客運量為前一年同1月50%以上，未滿80%者，則以客運量比例扣除50%計收，以運量為去年同期60%為例，業者只要繳交10%租金及權利金，其餘90%租金由政府給予補貼；客運量達前一年同1月80%以上，則按減少幅度等比例給予補貼。

交通部進一步表示，除上述補貼外，桃機公司並將研議疫情期間不計入合約營運期，辦理延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品，希望透過各種可能方式協助業者減輕經營壓力，維持營運。

交通部長林佳龍期勉機場業者，現在最重要的是做好國門防疫，讓桃園機場成為一個大家很放心的機場，只要防疫成功，台灣會成為全世界旅客最放心前來的國家，相信未來對航空業、機場業的發展，會是最好的保證，相信在疫情過後，桃園機場及各機場業績能夠很快復甦，重返榮景。