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經濟部再准七案投資 累計三大方案破9,000億元

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」審查，再通過添七家中小企業擴大投資超過38億元，包括永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技。總計投資台灣三大方案正式突破9,000億元大關。

經濟部指出，目前中小企業投資方案累計已經通過169家企業，合計投資約784億元，帶來7,312個本國就業機會。合計投資台灣三大方案，已帶動395家企業投資約9,030億元，預估創造74,997個本國就業機會，後續尚有68家企業排隊待審。

經濟部說明，永溢環保為了優化PET塑膠瓶片純度，提高再利用產品品質，將斥資5億元於彰化縣芳苑鄉擴建廠房，並擴大清洗產線及加工抽粒產線智慧化設備，取代傳統以人工方式挑選異材質，預計可新增15個本國就業機會。

震勵機械為滿足國內外高階客戶對產品的嚴格要求，投入逾1億元在台南市新吉工業區興建新廠、導入新設備及技術，朝向設備智慧化升級與數位化管理，期待能以高品質、高附加價值等特性，擴大取得海內外市場訂單，將創造12個就業機會。

福隆鋁業預計斥資2億元在高雄市路竹區增設新廠，導入智能管理系統，提升生產作業精細度，使產品少量多樣精緻化，突破傳統鋁合金產業削價競爭惡性循環，並開發國外市場與客戶，拓展國際能見度，可為國內就業市場增加82個工作機會。

隴鈦銅器為因應全球布局及長期發展需求，確保競爭優勢，預計投入近3億元，招募70位本國人才，在既有彰化全興工業區增設產線，引入智動化五金製程技術，提升產業競爭力。

勝新機械為因應市場需求，預計投資近1億元在台中烏日區增設新廠，導入機器手臂、自動測量系統、影像自動檢測系統等設備，提升產業智能化，以滿足訂單與品質要求，同時擴大海外市占率，將可增加10個本國人才就業機會。

利電電機將斥資逾2億元於臺中神岡區新建智慧化廠房取代原租賃廠房，並將部分資金投入研究發展，提升產品性能及品質穩定度，滿足客戶需求，藉此擦亮全球品牌知名度，在傳動學界更上層樓，預計可增加五個國內工作機會。

格斯科技將在桃園中壢工業區投入近25億元建置新廠導入自動化生產設備，預計招募近200位人才，投入固態電池研發，帶動台灣整體相關電池產業提昇至國際級水準，打造台灣成為新能源電池關鍵材料及製造中心。

經濟部 電池

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