沈榮津會見民生化工業者 提五大訴求

因應新型冠狀肺炎疫情造成供應鏈斷鏈危機，經濟部長沈榮津今（13）日與民生化工業座談。沈榮津指出，民生化工業者向政府提出五大訴求：一、銀行加速紓困核貸，二、防疫用品設備支出，抵減營業稅務。三、參展費用展延。四、產業用口罩價格合理。五、供應鏈缺料，加速原物料通關。

沈榮津說，目前掌握大陸台商的化工業者最嚴重的問題是物流受阻，但也只能等封城結束才能解決；不過，國內民生化工業大致上影響不大，食品業原料也供應穩定，且台廠這邊，可以透過加速原物料通關，解決庫存缺料問題，將供應鏈補上。

沈榮津表示，業界提出五大訴求，其一是希望銀行加速紓困核貸，政府會持續與金融機構溝通，在紓困時從企業角度出發，核貸速度要快一點，「不要一個月才開一次總行會議」，以符合企業期待。

此外，沈榮津提到，因大型招商展覽取消，業者希望已經繳付的參展費、保證金能獲得展延或退款。經濟部表示，這部分會再由貿易局訂出詳細的展延、退費辦法規則，也會協調安排下半年的展覽檔期。

業者也提出投資抵減的訴求，因應防疫添購酒精、口罩、額溫槍等物資，或是企業採行遠端工作，配發給員工電腦設備、安裝軟體系統等費用，盼能將防疫支出費用計算入營業費用，使整體需繳納的營業稅降低，減少企業負擔。

對此，工業局官員坦言，稅務抵減相對有難度，且業者本身因營業收入不高，需繳納的稅務也不多，紓困程度有限，且稅務並非經濟部處理之業務，但仍會將業者意見整合送交行政院，由政委主持跨部會會議來整合需求。

業界盼工業用口罩的價格可以更便宜、合理，沈榮津強調，將會請工業局來做協調，不過現在的情況特殊，要達到像過去業界習慣的一個口罩1塊錢成本價，比較不可能。

至於進出關的原物料審查，沈榮津指出，這兩天資通訊業者和民生化工業者都有提到原物料海關審查應該加速，因過去可以透過消耗庫存來等待通關審查，不會影響產線運作，但現在庫存已經不足，需要政府救急、改善行政效率。

沈榮津表示，業者也希望駐外單位幫忙搜集各國貨品進出的規定，當前疫情導致各國對於貨品、人員進出管制不一，這部分會請外館協助解決。