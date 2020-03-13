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籌措電源開發資金 台電4月將發行公司債205億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為籌措電源開發所需資金，台電公司今（13）日經常務董事會通過，預定於4月下旬發行2020年度第一期無擔保普通公司債205億元。

台電表示，本次籌資主要因應第七輸變電計畫、大林電廠更新改建計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫等。台電公司預定於4月下旬發行109年度第1期無擔保普通公司債205億元。

公司債發行條件分別為一、七年期無擔保普通公司債：利率0.56%發行80億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

二、十年期無擔保普通公司債：利率0.58%發行80億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、15年期無擔保普通公司債：利率0.61%發行45億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

四、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

公司債 台電

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