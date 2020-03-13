籌措電源開發資金 台電4月將發行公司債205億元

新冠肺炎疫情蔓延全球，威脅全球經濟前景，各國央行紛紛採取降息等措施。央行總裁楊金龍昨天在立院答詢時表示，央行今年會下修經濟成長率（GDP）預估值，坦言若疫情延燒至下半年，恐怕會有「保二」危機，六月底是關鍵。但他認為，此次沒有一九九七金融風暴和二○○八金融海嘯那麼嚴重，只要把疫情控制好，發生金融危機的機率不高。

2020-03-13 00:33