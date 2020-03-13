疫情造成全世界互相鎖國 謝金河：歐盟很可能解體

新冠肺炎疫情席捲全球，歐美恐慌破表，造成股市大跌，市場人心崩潰，財信傳媒董事長謝金河今(13)日以「世界正在醖釀巨變」為題在臉書發文表示，美股若持續下跌，勢必衝擊到美國總統選情，疫情也讓全世界競相互相鎖國，他認為，「歐盟在疫情蔓延中完全使不上力，義大利災情傳遍全歐洲，很可能形成改變歐洲的巨大力量，接下來很可能歐盟解體」。

謝金河指出，美國總統川普關閉歐洲航線，引來更大恐慌，美股12日重挫2,352 .6點，創1987年10月股災以來最大跌幅，假如這個跌勢持續下去，勢必衝擊美國總統選情。反而是疫情起源地中國，不但資本市場穩住，且以救世主身分向歐洲伸出援手；中國努力塑造維穩形象，與歐美的恐懼罩頂，形成強烈對比。

謝金河表示，每一次大災難來臨，都會對其後的世局帶來巨大影響，1986年4月26日發生烏克蘭車諾比核電廠爆炸事件，造成重大傷亡，但蘇聯隱匿災情，後來造成巨大後遺症，事件過後戈巴契夫下台，到1989年柏林圍牆倒塌，舊蘇聯也跟著解體，車諾比核心區的烏克蘭，白俄羅斯紛紛宣布獨立。

他強調，這次疫情讓全世界競相互相鎖國，印度與中國接壤的大吉嶺也封鎖邊界。飛機，郵輪停駛，世界流動停滯，過去奔馳數十年的全球化革命，也宣告一段落。

接著往下看，這次歐盟在疫情蔓延中完全使不上力，尤其是義大利災情傳遍全歐洲，在很可能形成改變歐洲的巨大力量，接下來很可能歐盟解體，歐洲各國會各自尋求國家治理，獨立自主性會增強。再往下，也許英國脫歐後，蘇格蘭會獨立，愛爾蘭會統一，歐洲勢必有更巨大的改變。

油價跌跌不休，產油國家經濟會出現災難性的後果，中東國家及俄羅斯，委內瑞拉都會受到很大衝擊。疫情源頭的中國，一直以來的世界工廠，全球供應鏈核心角色也會面臨改變。

謝金河認為，過去很多國家經濟都得到中國挹注，未來體質不佳的新興國家會告急，而過去中國人買遍世界高抬的資產，可能會面臨價格下調的壓力。這個世界即將出現大變化，又是一次歷史性的大轉折。