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前瞻基礎建設不該只是造橋鋪路 陳冲：形塑新社會契約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
陳冲發表「當盧梭遇到巴布狄倫—談新社會契約」，認為前瞻基礎建設決不是鋪設軌道築路架橋，應針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論。圖／新世代金融基金會提供
陳冲發表「當盧梭遇到巴布狄倫—談新社會契約」，認為前瞻基礎建設決不是鋪設軌道築路架橋，應針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論。圖／新世代金融基金會提供

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，300年來，盧梭的「社會契約論」一直是民主政治，乃至現代國家的運作基礎；2016年「創作歌手」巴布狄倫竟然獲得諾貝爾文學獎，初覺奇怪，但看他2,000年奧斯卡最佳電影主題曲的曲名Things have changed即可明白，石器時代的思維，在數位時代勢必有所調整 ，文學獎自可不限於傳統思維的文字創作。至於原就不停蛻變的社會契約，針對近年急遽變遷的社會環境，有不同的契約內容，也是理所當然。

陳冲表示，新的社會契約有必要提供全體最低收入，一般譯為最低所得或最低工資，與近年熱門瓦提全民基本所得意思相同。與我們立法院優先法案最低工資法，則毫無關係。

最近退出美國總統初選引發各方注意的楊安澤，最火紅的政見就是全民基本所得。長久以來，許多人都擔心全民基本所得財源的問題，其實整併各種身分別補貼、去除各種審查成本、減少政府討好支出、強化（機器人稅）數位時代財源，應可正面思考。

皮卡迪主張課富人稅，附和者不少，但如何發現富人？陳冲表示，在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，如課富人稅，只是在現有納稅人間作重分配而已。還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，倘捨財產交易如股票、外匯、房地之所得，而計較勤勞所得、補充保費、甚至沒有現金流的財產，能謂公平?

身分矛盾，此種現象在不少國家可見，或是某些國家新舊住民的歧見，徒增內耗 。在台灣基於歷史或政治考量，也有不少身分別不同的補貼，例如退休金、老農津貼、用油補貼、利息補貼等，其中自有公平或存廢的爭議；而其他身分如家庭主婦、照顧老幼之家屬，對社會亦有貢獻，也引發是否補貼問題。當今面對選票產生各種身分別的補貼問題，益發值得一一檢討省思。

陳冲說，前瞻基礎建設，在數位時代，決不是鋪設軌道、築路架橋，進行傳統的綁樁撒錢而已，而要考慮new social contract（新社會契約）。

呼籲朝野應共組腦力論壇，針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論，形塑實踐新社會契約的內容，以使盧梭之思想火花，在巴布狄倫Things have changed歌曲中奔放，A worried man with a worried mind。

陳冲 全民基本所得 富人稅

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