疫情衝擊金融市場 高收益債投資人應如何因應？

新冠肺炎疫情蔓延至全球，全球投資人面對疫情的不確定性使得金融市場大幅震盪。再加上石油輸出國家組織為了鞏固市佔率而放棄減產計畫，導致國際油價在重挫，並進一步加深市場的恐慌。為了尋求資金的避風港，投資人湧入成熟國家債市與貨幣，其中10年期與30年期美國國庫券殖利率雙雙創下歷史新低水準。除了品質最高的政府公債以外，其他投資等級債券、高收益債券與新興市場債皆受到衝擊，其中能源產業跌幅最深。

沉著面對短期利空，避免恐慌性出場

面對眼前的挑戰，聯博集團債券投資團隊認為應該沉著以對，並且採取多元分散信用資產策略至關重要。短期的不確定性的確會衝擊市場投資氛圍，並且帶動若干恐慌性賣壓。然而，根據歷史經驗，非基本面的短期干擾因素一旦消散，品質佳的資產往往會立即反應，回歸應有的市場價值，恐慌性出場反而將會錯失市場回升的機會，並且面臨損失。

以聯博-全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例，本投資組合並非僅聚焦於高收益債券，基金於1997年*成立初始便採用全方位高收益策略(Multi-sector Income) 鎖定全球各類高收益債券、投資級公司債、強勢及當地貨幣新興市場債、房貸收益證券等券種，藉由高度分散佈局與靈活動態配置，降低違約風險，截至2020年2月29日，本基金佈局超過60個國家，超過1,900檔債券，為全球投資人掌握多元的收益機會。

目前，基金投資團隊主要減碼包括博奕、航空、餐飲、非核心消費、與能源等最容易受到新型冠狀病毒疫情衝擊的產業。事實上，聯博於2019年初起便已大幅減碼能源產業，現階段對能源產業仍維持審慎保守的看法，這是因為能源產業需要龐大的額外資本才能擴充產能，且唯有如此才能減少債務。但由於能源產業的獲利前景並未出現顯著的改善，因此我們認為能源產業的籌資能力將持續面臨挑戰，也持續對信用利差造成壓力。

此外，投資團隊持續青睞銀行產業，特別是歐元與美元計價的歐洲金融機構次順位債券。歐洲央行釋出鴿派訊號對歐洲銀行類股造成負面影響，且連帶引發銀行獲利能力的疑慮。相較之下，歐洲銀行發行之債券，不僅擁有相對具吸引力之票息，且資產負債表強健且資本比率改善，良好的基本面體質可望獲得投資人青睞。儘管歐元區經濟成長率日益低迷，但是聯博認為評等較高之金融機構次順位債券仍具投資價值。此外，投資團隊亦青睞美國特別股**，因為這些發行機構擁有強勁的基本面，較不易受到極端風險的衝擊。

投資團隊同時看好房貸證券，尤其是信用風險轉移債券(CRTs)以及商業不動產抵押貸款證券(CMBS)。在美國經濟相對穩健成長的支持下，我們所投資的住宅房貸抵押證券，可望受惠於美國消費者的財務體質持續改善，並減低貿易紛爭帶來的影響。投資團隊之所以青睞CRTs，乃是因為儘管近來授信標準稍微鬆綁，但其基本面仍極為穩健。此外，相較於公司債，住宅房貸抵押證券處於較為初期的信用循環階段。大量的CRTs 持續從非投資等級上調至投資等級，部分發行年份的CRTs甚至有過半比例被上調至投資級。在供給量不變，但來自投資級的買盤湧入之下，可望推升資產價格。在CMBS方面，由於授信條件已惡化，因此我們偏好在2010年到2014年間發行、授信標準較為嚴格、且放款成數較低的債券，並且使用十分保守的假設對每一檔證券進行壓力測試。

聯博認為，新冠肺炎與國際油價重挫都是短期的利空事件，以中國為例，疫情終將獲得紓緩，投資市場將重新聚焦基本面；當產油國重回談判桌取得共識，油價預估將有機會反彈。收益投資人應該冷靜面對這些短期利空。當全球央行計畫更積極的創造寬鬆的貨幣環境，短期的修正反而可能造就長期更佳的投資機會。

聯博集團自1971年開始投入固定收益市場，聯博-全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於1997年成立至今*，歷經亞洲金融風暴、全球金融海嘯、歐債危機、能源價格大跌及中美貿易戰等事件考驗，以全方位高收益策略(Multi-sector Income)掌握債券特性與市場輪動的機會，成功渡過各個市場考驗。感謝無數投資人的信賴與託付。我們充滿信心與您繼續攜手面對市場挑戰，迎向未來，成為您最有力的長期投資夥伴！

*以本基金成立時之A級別美元為代表(1997年9月22日)。**本基金可投資美國特別股。

圖／聯博 提供

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