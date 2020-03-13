疫情造成市場人心崩潰 謝金河：歐盟可能會解體

肺炎疫情席捲全球，歐美恐慌破表，股市大跌，市場人心崩潰。財訊傳媒董事長謝金河指出，世界正在醖釀巨變，全球化告一段落，接下來歐盟可能會解體，中國全球供應鏈核心的角色面臨改變，連帶過去被中國人高價買下的資產，可能面臨價格下調的壓力。

謝金河今在臉書發文指出，美國股市12日重挫2352 .6，這是1987年10月股災以來最大跌幅。每一次大災難來臨，都會對之後的世局帶來巨大影響。比如1986年4月26日發生在烏克蘭的車諾比核電廠爆炸事件，造成戈巴契夫下台，1989年柏林圍牆倒塌，舊蘇聯也跟著解體。

他說，這次疫情讓全世界競相互相鎖國，飛機、郵輪停駛，世界流動停滯，過去奔馳數十年的全球化革命，宣告一段落。這次歐盟在疫情蔓延中完全使不上力，尤其是義大利災情傳遍全歐洲，很可能形成改變歐洲的巨大力量。

謝金河指出，接下來很可能歐洲各國各自尋求國家治理，獨立自主性增強。也許英國脫歐後，蘇格蘭會獨立，愛爾蘭會統一，歐洲勢必有更巨大的改變。

他認為，油價跌跌不休，產油國家經濟會出現災難性的後果，中東國家及俄羅斯，委內瑞拉會受到很大衝擊。而疫情源頭的中國一直以來的世界工廠、全球供應鏈核心角色也會面臨改變。

謝金河說，過去很多國家經濟都得到中國挹注，未來，體質不佳的新興國家會告急，而過去中國人買遍世界高抬的資產，可能會面臨價格下調的壓力。這個世界即將出現大變化，又是一次歷史性的大轉折。