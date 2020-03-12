沈榮津：台商陸廠經驗 可複製歐美廠區超前部署

業者評估，台灣製造業最快4月衝擊才會趨緩，但歐美疫情正要爆發，全球可能等到6月、7月才會逐漸緩和。經濟部長沈榮津12日指出，業者從陸廠復工防疫經驗，可複製到歐美廠區提早部署，減輕下一波歐美疫情爆發對產業的衝擊。

沈榮津今（12）日召開半導體、面板、資通訊等ICT產業座談會，邀請台北市電腦商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電路板協會、台灣顯示器產業聯合總會，聯電、日月光、和碩、緯創、力積電、欣興、耀華、億光、廣達、元太、洋基等業者與會。

經濟部表示，兩岸產業供應鏈上下游關係密切，大陸實施封城、交管也造成我國對應產業受到不同程度衝擊，不僅台廠製品無法順利出貨大陸市場，陸製零組件、原料也因陸廠停工、產能不足致原料斷供。

力積電董事長黃崇仁評估，台灣製造業應該要最快在4月衝擊才會趨緩，但歐美疫情正要爆發，可能全球6月、7月才會逐漸緩和。不過，本次疫情對半導體產業無明顯影響，目前產能滿載。

台灣電路板協會理事長、欣興電子總經理李長明則指出，兩岸的PCB業者在第1季營業額下滑二成，第2季也可能會持續下修，應尚有庫存待消耗。

李長明坦言，政府的紓困預算對企業是不無小補，但更重要是，當前許多國外客戶訂單移出中國大陸，台灣有轉單效應的機會，需要增加勞工人力才能消化，盼政府放寬本勞的加班時數及外勞比率。

沈榮津說，業者可將這次陸廠的復工、防疫經驗，複製到歐美廠區提早部署，降低下一波可能的影響範圍。