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經部疫情產業關懷座談 ICT業者提轉單效應三需求

聯合報 / 記者黃有容／即時報導

經濟部分別找四大產業舉行「產業關懷座談」，今（12）日首場邀請ICT業者，由經濟部長沈榮津與行政院政務委員龔明鑫共同主持。沈榮津指出，業者說大陸廠的復工率將達八成，台灣廠也有轉單效應，也提出三請求，包括人力、運輸、和進出口通關。

為關懷產業受到疫情的衝擊情況，經濟部陸續舉辦「產業關懷座談」，今日首場出席業者包括台北市電腦公會、電電公會、台灣電路板協會、台灣顯示器產業聯合總會，電子五哥的和碩、廣達、緯創，半導體產業的力晶及日月光等也皆與會。

沈榮津會後指出，ICT業者會中說明，大陸台商復工率在3月底以前將達到8成左右，由於這一波有轉單效應，因此有三項需求：首先在勞工使用上要有彈性，尤其本勞工時和外勞比例；第二，ICT大部分講求時效，因此期待貨運班機是否能酌增，以利搶時間；同時，業者期待在原物料通關上能更快速。沈榮津說，這些需求都會在龔明鑫主持的政院平台中反應和處理。

沈榮津也說，業者和他分享，大陸廠復工和防疫經驗，可以複製到歐美廠區、提早部署，在歐美發生疫情的時候，把影響降到最低，他也覺得「滿好的」。

至於工商業界反應紓困預算是「杯水車薪」，不如降稅，沈榮津表示，大家都直覺談到稅，但其實，若現在生意不好、營運收入不高，減稅沒什麼幫助。

他和產業界溝通後，業者都明白，最重要的是「紓困這一關先過」，再來展望未來，如何利用這一波機會，改變營運模式、讓人才進修，提高競爭力、升級轉型，讓危機變轉機。

這系列「產業關懷座談」，沈榮津說，幾乎所有產業都涵蓋，利用這次機會傾聽產業聲音，政府來做符合產業界期待的事，要劍及履及回應業者需求，讓產業有感。

沈榮津 經濟部 疫情

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