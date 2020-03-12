商店街推方案 實體店開網店免收6個月成交手續費

新冠肺炎全球疫情嚴重，中國大陸新增感染人數卻逐漸趨降，疫情漸有受控之勢，但南韓、日本、義大利、德國與北美感染人數仍持續攀升。全球疫情擴散無法即時控制勢必嚴重打擊經濟活動，引發經濟衰退疑慮，也考驗過去高度整合的全球供應鏈的韌性。各國紛紛祭出寬鬆貨幣與擴張性財政政策，提供資金流動性與防疫、產業紓困與振興經濟必要財源。在民間與政府的通力合作下，台灣疫情尚能妥適控制，但也該想想產業紓困與經濟振興措施之外，還有哪些台灣產業重要的整備工作。

2020-03-12 02:11