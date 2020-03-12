商店街推方案 實體店開網店免收6個月成交手續費
新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清重傷零售實體通路業績，網路家庭旗下PChome商店街趁機力推電商平台業務，今天推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，全台中小企業擁有實體店面符合條件，申請網路開店專案，補助前6個月交易0%成交費。
行政院主計處指出2月份台灣消費者物價指數為102.16%，與前期相比降低了1.08%，疫情持續威脅、經濟活動減緩的狀況下，消費者也持續減少購物的需求。
商店街營運長黃淑琳指出，2月以來疫情持續蔓延，實體店、餐飲與服務業者受到影響最嚴重，PChome商店街即日起祭出 3 大方面紓困振興專案，包括開店費用補助、銷售成交補助、實體店家系統教育訓練，並提供補助6個月成交費0%，協助實體店家快速投入網路市場。
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