104人力銀行：22%工作者擔心工作染疫

新冠肺炎疫情打亂全球經濟和人們生活作息。104人力銀行最新調查，656位有工作的受訪者中，84.3%目前工作還算正常，但有5.6%已經面臨公司鼓勵特休假，5%面臨公司遇缺不補，2.4%已開始休無薪假(減班休息)，2.4%已進入部分工時狀態，2.3%已開始裁員。

104人力銀行在3月3日到7日間，針對104求職會員進行網路調查，共回收1,081份樣本（其中656人有工作，379人待業中，46人為其他身份）。調查也發現，有20.3%的工作者不擔心疫情影響工作，但22.6%的工作者害怕在工作時被傳染，22%害怕放無薪假，16.2%害怕被裁員。

受訪者對疫情的焦慮感平均5.67分(滿分10分)，落在「普通略偏焦慮」。對「職場」的焦慮，一致呈現害怕在工作中被傳染、怕放無薪假。對「生活」的焦慮，產業別以「一般服務業」焦慮感最高，44.4%感到焦慮，最怕沒口罩的排隊壓力；年齡層以21-30歲的青世代焦慮感最高，46.8%感到焦慮，最擔心國內、國外旅遊受到影響。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業實施無薪假之前，必須徵得勞工協商同意，不能片面要求勞工，且每月工資仍不得低於基本工資23,800元。

另外，不論目前是否有工作，「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1%不受影響，但23.8%認為受到疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者中，44%考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。