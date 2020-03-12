挺中小企業！PChome商店街祭三大紓困振興專案

自新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清重傷零售實體通路業績，網路家庭（8044）旗下PChome商店街今（12）日率先助陣，推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，只要全台中小企業擁有實體店面符合條件，即可申請此網路開店專案，補助前6個月交易0%成交費。

據行政院主計處指出2月台灣消費者物價指數為102.16%，與前期相比降低了1.08%，顯見在疫情持續威脅、經濟活動減緩的狀況下，消費者也持續減少購物的需求。

商店街營運長黃淑琳指出，自2月以來疫情持續蔓延，影響全台消費者出門意願，其中以實體店、餐飲與服務業者受到影響最嚴重，為了協助中小企業能挺過這次的難關，擁有全台超過12萬網路開店的商店街即日起祭出三大方面紓困振興專案。

黃淑琳表示，商店街紓困專案從開店費用補助、銷售成交補助、到實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，並提供補助6個月成交費0%，大力輔導實體店家快速投入網路市場，降低商圈人流驟減之影響。