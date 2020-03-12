台商回台再添一案日揚科技 投資台灣三大方案逼近9千億

經濟部召開台商回台、根留台灣投資審查，再通過一家「台商回台」的日揚科技，以及二家「根留台灣」盛復工業及誠毅紙器，合計擴大投資台灣超過13億元。經濟部指出，目前投資台灣三大方案已帶動388家企業投資約8,992億元，創造74,636個本國就業機會。後續尚有超過70家企業排隊待審。

經濟部表示，目前累計有174家台商回流投資約7,194億元，帶來59,457個就業機會；52家根留台灣企業投資約1,052億元，可創造8,228個本國就業機會。

日揚科技目前在台南、台中、新竹及上海皆有生產維修基地，由於上海廠輸美自製產品受美中貿易戰影響，營收及獲利下降、美國客戶部分訂單流失，決定將上海廠部分產線調整回台灣，斥資近6億元在新竹縣湖口工業區建廠投產，預計招聘八位本國專業人才，全面導入數位化管理系統，擴大對國內外半導體等產業服務範疇，降低大陸營運風險。

盛復工業考量產能已具經濟規模，為了有效掌控生產技術及效能提升，降低生產成本，將投資3億元在台中工業區建置智慧化產線，導入自動化製程與先進設備，以提高良品率，強化產品競爭力，預估本次投資將可帶來25個本國就業機會。

誠毅紙器為了響應全球禁塑趨勢，同時掌握台商回流商機，誠毅將投入逾4億元、招募40位本國人才，在高雄市誠毅紙器工業園區二期廠房增設智慧化產線及防治污染設備，採用低汙染「食品級油墨」及相關原物料，並透過量產來擴大永續產品影響力，盼能杜絕製程中對石化能源的依賴。