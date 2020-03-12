快訊

中職／二度延賽確定！ 新球季4月11日開打

小黃要紓困 交通部4月1日起每月補貼汽油2000元

台商回台再添一案日揚科技 投資台灣三大方案逼近9千億

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部召開台商回台、根留台灣投資審查，再通過一家「台商回台」的日揚科技，以及二家「根留台灣」盛復工業及誠毅紙器，合計擴大投資台灣超過13億元。經濟部指出，目前投資台灣三大方案已帶動388家企業投資約8,992億元，創造74,636個本國就業機會。後續尚有超過70家企業排隊待審。

經濟部表示，目前累計有174家台商回流投資約7,194億元，帶來59,457個就業機會；52家根留台灣企業投資約1,052億元，可創造8,228個本國就業機會。

日揚科技目前在台南、台中、新竹及上海皆有生產維修基地，由於上海廠輸美自製產品受美中貿易戰影響，營收及獲利下降、美國客戶部分訂單流失，決定將上海廠部分產線調整回台灣，斥資近6億元在新竹縣湖口工業區建廠投產，預計招聘八位本國專業人才，全面導入數位化管理系統，擴大對國內外半導體等產業服務範疇，降低大陸營運風險。

盛復工業考量產能已具經濟規模，為了有效掌控生產技術及效能提升，降低生產成本，將投資3億元在台中工業區建置智慧化產線，導入自動化製程與先進設備，以提高良品率，強化產品競爭力，預估本次投資將可帶來25個本國就業機會。

誠毅紙器為了響應全球禁塑趨勢，同時掌握台商回流商機，誠毅將投入逾4億元、招募40位本國人才，在高雄市誠毅紙器工業園區二期廠房增設智慧化產線及防治污染設備，採用低汙染「食品級油墨」及相關原物料，並透過量產來擴大永續產品影響力，盼能杜絕製程中對石化能源的依賴。

台商

延伸閱讀

3企業加碼13億 投資台灣總金額直逼9000億元

經濟部邀ICT業者座談 陸產線估3月底復工8成

經濟部：去年中部地區八成時間發電少於用電

經濟部：去年中部地區逾8成時間發電低於用電

相關新聞

雇主未通報減班休息 勞部：勞工可反映不影響補助申請

受新冠肺炎疫情影響，衝擊各產業景氣，導致停工或停產，勞雇雙方可協商合意暫時性減班休息（俗稱無薪假），並通報事業單位所在地...

是否降息？楊金龍：今年金融風暴發生率不高 要看這些條件

中央銀行總裁楊金龍今（12）日指出，「按照目前蒐集到的資料，2020年爆發金融危機的機率不高」。對於央行決定降息的前提，...

疫情演變為全球大流行 瑞銀：全球經濟成長率降至0.8%

世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行，瑞銀今宣布，下修對今年全球經濟成長率的預測，從原本的2.9%降至2.3%，若真正發...

非典型勞動也受衝擊！ 勞動部擬提供公部門打工機會

應對新冠肺炎疫情衝擊，勞動部的「安心就業計畫」預計月底上路，針對減班休息的受雇勞工給予薪資差額補貼，至於同樣受影響的非典...

疫情引青世代焦慮 84%工作者職場未受影響 

新冠疫情已經影響到全球經濟，NBA停賽、國際影星、政治人物都出現確診。根據104人力銀行最新調查，84%受訪者在工作上沒...

美國4月公布匯率操縱國 楊金龍：我可能被列觀察名單

美國財政部每年4月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，中央銀行總裁金龍今（12）日上午表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標...

名家觀點／紓困經濟學的一堂課

新冠肺炎全球疫情嚴重，中國大陸新增感染人數卻逐漸趨降，疫情漸有受控之勢，但南韓、日本、義大利、德國與北美感染人數仍持續攀升。全球疫情擴散無法即時控制勢必嚴重打擊經濟活動，引發經濟衰退疑慮，也考驗過去高度整合的全球供應鏈的韌性。各國紛紛祭出寬鬆貨幣與擴張性財政政策，提供資金流動性與防疫、產業紓困與振興經濟必要財源。在民間與政府的通力合作下，台灣疫情尚能妥適控制，但也該想想產業紓困與經濟振興措施之外，還有哪些台灣產業重要的整備工作。

機械公會理事長：市場剛性需求仍在

台灣工具機前二月出口大幅衰退近三成，幅度雖為近年罕見，但台灣機械公會理事長柯拔希強調，市場剛性需求仍在，尤其最近越來越多廠商陸續傳來接獲客戶轉單與急單的好消息，預期下半年景氣就會回升。

工具機前二月出口減三成

台灣機械公會昨（11）日發布台灣機械設備前二月出口值為39.6億美元，較去年同期衰退8%，主要受新冠肺炎疫情與新台幣升值雙重夾擊；若以新台幣計價為1,189億元，則較去年同期減少10.5%。

勞保年改草案「沒實益」 許銘春：須重新思考

勞保精算報告預估勞保基金將在二○二六年破產，蔡政府曾在年金改革時同步提出勞工保險條例修正草案，但至今勞保年改遲未完成修法。勞動部部長許銘春昨說，先前草案僅能讓勞保基金破產大限延遲二年，「沒有實益」，現在必須重新思考年改方向，預計上半年將舉辦工作坊，邀專家學者討論。

油價大跌… 經長：電價有機會凍漲

電價費率審議會預計下周召開，由於國際油價大跌，下周國內油價外界預估「跌定了」，昨天多位立委關心電價是否降價，經濟部長沈榮津一律回應，將遵守「照顧民生、穩定物價、節約能源」三目標，並尊重審議會委員結論；外界期待至少凍漲，他則說「有機會」。

勞長保證 不會讓勞保破產

攸關勞工老年退休經濟生活保障的勞保財務，已連續三年收支失衡。勞動部長許銘春昨（11）日在立法院宣示，政府不會讓勞保破產，政府一定會負起最後給付責任，照顧勞工老年生活。

熱門新聞

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

央行趕熱錢 台幣爆量貶

無薪假企業 一周增一倍

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

AirPods傳砍單 台系鏈有壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。