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經濟部：去年中部地區八成時間發電少於用電

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

外界關注中部地區電力發電情況，經濟部次長曾文生今（12）日表示，台電以科學數據統計電力輸配，去年中部地區有超過八成時間，的確是發電量少於用電量，要靠其他地方支援。

曾文生指出，行政院長蘇貞昌昨日在立院答詢時所說，僅是陳述台電提供的數據，是要表達，電是大家要用，應該整體考慮國家用電，以及中部台商回台投資所需要的用電。

至於中部鄉親關切的中火減煤努力，2019年中火用煤量只有1,264萬噸，比起2014年的歷史新高1,839萬噸，已經減了超過500萬噸。且今年也一定會比去年用量更少。

同時，經濟部已經要求台電提出下一波的自主減煤計畫，今年10月，原來只開八部機組，將會降為七部，且總發電量不超過六部機組滿載發電量。

經濟部說明，據台電公司統計，去年中部地區含苗栗、台中、彰化、南投及雲林，有83.7%的時間發電量少於用電量，而有約16.2%的時間發電量大於用電量，僅0.1%時間發電與用電達致平衡的狀態。

經濟部指出，中部地區去年絕大多數時間需要由其他區域輸送融通電力支援，主要因為台中電廠配合空污減煤，相較於前年，發電量大幅下降超過81億度。

經濟部指出，台灣屬獨立電網，電力採統一調度，北部、中部、南部及東部各區電力相互融通、跨區相互支援，而當台中電廠大量降載減少發電，自然需由其他區域輸送電力至中部地區，以達系統供需平衡。

經濟部強調，雖然各地電力需求可透過全國電力調度來滿足，但仍希望盡量達成區域平衡，以減少電力長途輸送損耗。

經濟部 台電

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