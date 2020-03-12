1月發年終獎金 受僱員工總薪資平均逾10萬元年增9%
主計總處發布今年1月底我國全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為42,348元，年增1.57%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為102,561元，年增8.95%。
主計總處指出，1月受僱員工平均總薪資增幅大，主因是受較多廠商發放年終獎金及績效獎金影響。
就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業、金融及保險業均因按月績效獎金減少，分別月減5.24%、3.90%，營建工程業因本月工作日數較少亦減3.07%。
1月全體受僱員工經常性薪資平均為42,348元，較上年同月增加1.57%，總薪資較上年同月增加8.95%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.29%，實質總薪資年增6.96%。
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